立憲・斎藤氏「不測の事態ではない」　国民・玉木氏「見通しがあまりにも甘かった」　政府与党の暫定予算編成検討に野党から苦言相次ぐ

政府与党が新年度予算の暫定予算案を編成する方向で検討に入ったことについて、野党から苦言を呈す意見が相次いだ。

予算案の十分な審議時間の確保を求める野党側は、今年度内の成立にこだわらず暫定予算案を編成するよう求めてきたが、23日午前に自民党の参院幹部と会談した木原官房長官は、年度内に成立しない“不測の事態”に備え、「暫定予算を編成する方向で検討したい」と明言した。

自民党の磯崎参院国会対策委員長から暫定予算の編成を検討する考えを伝えられた立憲民主党の斎藤国対委員長は、「良識の府、熟議の府としての参院のあり方、役割を一定程度、示すことができているのではないか」と強調した。

一方で、「不測の事態というのは想定外の突然の出来事、言ってみればアクシデントに備えるということだと思う」と指摘し、礒崎氏に対し「十分想定できることであり、政府として想定しておかなければいけないことだ。決して不測の事態ではない」と伝えたことを明かした。

暫定予算の編成などを政府に提案していた国民民主党の玉木代表も、自身のSNSで「残念ながら、見通しがあまりにも甘かったと言わざるを得ない」との考えを示している。