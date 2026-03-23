タレントの上沼恵美子（70）が、23日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。かつて体験した不思議な出来事を語った。

番組パートナーの「藤崎マーケット」田崎佑一が、以前心霊イベントを行った際、事前のおはらいを怠り体調を崩す出演者が続出したと話すと、上沼は「熱出るのって多いよね、上げ下げとか、要するに体調に来る」と同意しつつ、「ところがこういうことを電波に乗っけると、“ウソつき”って言われるねん」と嘆いた。

そして「それが原因じゃないかもしれへんけど、不思議やなっていうことはありますよね」と前置きしながら、姉との漫才コンビ時代のエピソードとして、「正月番組が物凄い立て込んでた時に」と回想。大阪で新年を迎え、夜中に初詣へ行き、その足で東京の生放送に向かうスケジュールだったが、神社へ向かう道が大渋滞。飛行機の時間が迫っていたため、途中で初詣はあきらめ、空港へ向かった。

すると「さあ、その夜から2人とも熱。東京のホテルでうなた、もうのたうち回った」と上沼。「おかしいな」と食中毒を疑ったが、結局3日間体調不良に悩まされたという。

後日「“ひょっとしたらあの神様ちゃう？”と、その話をどこかでした」ところ、「お参りに行こうと思ってそっちに足を向けてるのに、きびすを返して帰ったら、一番バチが当たる」との指摘が。

上沼は「“えーっ”と思ったけど、謝りに行きました」と告白。体調は回復していたが「怖いなと思って」と話しつつ、「今の世の中、“そんなことあるかい！？”って思うかもしれへんけど、無視はできないのよ」とも。「私、ホラは吹くけどウソはつかない。ホラは吹くよ、実家は大阪城ですから」と定番ネタで笑わせていた。