西山茉希、娘2人とのいちご狩りショット公開「横顔が美人さん」「仲良し姉妹」と反響
【モデルプレス＝2026/03/23】モデルの西山茉希が3月22日、自身のInstagramを更新。9歳と12歳の娘たちといちご狩りをする様子を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳2児のママモデル「横顔が美人さん」成長した娘2人のいちご狩りショット
西山は「毎年食べれた数を数えることが楽しみないちご狩り」とコメントし、9歳と12歳の娘2人と一泊旅行に出かけ、いちご狩りをした様子を投稿。「何気ない会話も、見れた景色も、一人じゃ味わえない幸せをありがとう」とつづり、家族水入らずの幸せな時間を過ごしたと報告した。
この投稿に、ファンからは「娘さんたち可愛すぎる」「横顔が美人さん」「仲良し姉妹」「微笑ましい」「めちゃくちゃ楽しそう」「いちご狩り最高」などと反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳2児のママモデル「横顔が美人さん」成長した娘2人のいちご狩りショット
◆西山茉希、娘とのいちご狩り公開
西山は「毎年食べれた数を数えることが楽しみないちご狩り」とコメントし、9歳と12歳の娘2人と一泊旅行に出かけ、いちご狩りをした様子を投稿。「何気ない会話も、見れた景色も、一人じゃ味わえない幸せをありがとう」とつづり、家族水入らずの幸せな時間を過ごしたと報告した。
◆西山茉希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「娘さんたち可愛すぎる」「横顔が美人さん」「仲良し姉妹」「微笑ましい」「めちゃくちゃ楽しそう」「いちご狩り最高」などと反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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