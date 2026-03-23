西山茉希（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/23】モデルの西山茉希が3月22日、自身のInstagramを更新。9歳と12歳の娘たちといちご狩りをする様子を披露し、話題を呼んでいる。

【写真】40歳2児のママモデル「横顔が美人さん」成長した娘2人のいちご狩りショット

◆西山茉希、娘とのいちご狩り公開


西山は「毎年食べれた数を数えることが楽しみないちご狩り」とコメントし、9歳と12歳の娘2人と一泊旅行に出かけ、いちご狩りをした様子を投稿。「何気ない会話も、見れた景色も、一人じゃ味わえない幸せをありがとう」とつづり、家族水入らずの幸せな時間を過ごしたと報告した。

◆西山茉希の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「娘さんたち可愛すぎる」「横顔が美人さん」「仲良し姉妹」「微笑ましい」「めちゃくちゃ楽しそう」「いちご狩り最高」などと反響が寄せられている。

西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）

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