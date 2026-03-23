北川景子、長女が年長に「1日1日大切に一緒に過ごしたい」40代への意気込みも明かす
【モデルプレス＝2026/03/23】女優の北川景子が3月23日、都内で開催された「キッコーマン豆乳 2026年度事業戦略＆新TVCM発表会」に出席。40歳を迎えるにあたっての心境を語った。
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北川は豆乳について「すごく綺麗な先輩が『美容と健康のために飲んでいる』と言って飲んでいるのを見て、『自分も飲もう』と思って、それから毎日飲んでいる」と告白。「最近ではジムの先生から『プロテインの粉と混ぜて飲むのがいいよ』とお勧めしていただいて、4、5年は毎朝プロテインを豆乳で飲むというのが日課になっています」と続けた。
「たんぱく質を摂ることが美しさの秘訣か」と問われた北川は「どうなんでしょう。でも本当に『綺麗な人が飲んでいるな』と思ったことから始まったことなので、『美しくなりたい』と思って飲み始めた」と説明。さらに「コロナ禍に出産をしたんですけれども、その時に家にいる時間が長くて、いろいろ自分の生活を見直していく中で栄養バランスとかも考えようと思って、それからたんぱく質の重要性をさらに感じるようになった」と打ち明けた。
そして、新年度を迎えるにあたっての抱負を尋ねられた北川は「この年齢になってくるとあまり新年度で新しいということもないんですけど」とした上で、「上の娘が年長さんになって幼稚園が最後の年になるので、私もそういう生活を1日1日大切に一緒に過ごしたいなと思うので、とにかく健康に気を遣って生きていきたいなと思います」とコメント。また、「どんな仕事を今年やることになるか、まだ完璧には分からないですが、なんとなく新たな挑戦をさせていただけそうな予感もあったりする」と言い、「それもやっぱり 健康第一かなと思うので、体力と健康に気を遣って、新年度からも頑張っていきたいなと思います」と微笑んだ。
2026年は北川にとって30代最後の年。北川は「（30代は）もうあと何ヶ月あるだろうかという感じなんですけど、元気に40歳を迎えられるようにも、セルフケアを重要視しながらやっていきたいなと思います」と語っていた。（modelpress編集部）
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◆北川景子「美しくなりたい」と思い飲み始めたものは？
北川は豆乳について「すごく綺麗な先輩が『美容と健康のために飲んでいる』と言って飲んでいるのを見て、『自分も飲もう』と思って、それから毎日飲んでいる」と告白。「最近ではジムの先生から『プロテインの粉と混ぜて飲むのがいいよ』とお勧めしていただいて、4、5年は毎朝プロテインを豆乳で飲むというのが日課になっています」と続けた。
◆北川景子、新年度の抱負
そして、新年度を迎えるにあたっての抱負を尋ねられた北川は「この年齢になってくるとあまり新年度で新しいということもないんですけど」とした上で、「上の娘が年長さんになって幼稚園が最後の年になるので、私もそういう生活を1日1日大切に一緒に過ごしたいなと思うので、とにかく健康に気を遣って生きていきたいなと思います」とコメント。また、「どんな仕事を今年やることになるか、まだ完璧には分からないですが、なんとなく新たな挑戦をさせていただけそうな予感もあったりする」と言い、「それもやっぱり 健康第一かなと思うので、体力と健康に気を遣って、新年度からも頑張っていきたいなと思います」と微笑んだ。
2026年は北川にとって30代最後の年。北川は「（30代は）もうあと何ヶ月あるだろうかという感じなんですけど、元気に40歳を迎えられるようにも、セルフケアを重要視しながらやっていきたいなと思います」と語っていた。（modelpress編集部）
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