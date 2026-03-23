米イラン緊張高まるも原油先物は小動き トランプ脅しは実行かTACOか 米イラン緊張高まるも原油先物は小動き トランプ脅しは実行かTACOか

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米イラン緊張高まるも原油先物は小動き トランプ脅しは実行かTACOか



東京時間13:18現在

ダウ平均先物JUN 26月限 45717.00（-176.00 -0.38%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6525.50（-33.50 -0.51%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 23956.50（-145.00 -0.60%）



ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝99.10（+0.87 +0.89%）



NY原油先物は上昇も値動きは限定的。



トランプ米大統領はホルムズ海峡を速やかに再開しなければイランの発電施設を爆撃すると警告。これに対しイランは攻撃受けた場合はホルムズ海峡を完全に閉鎖するとしている。イラン議会は「原油価格を高騰させてやる」と宣言。



イラン側が姿勢を緩和させる可能性は低い。原油高騰によるインフレ加速や米株・債券下落、さらに景気減速が懸念されることから、トランプ氏はイランのインフラを攻撃する可能性は低く「TACOトレード」になると市場の一部は見ているようだ。そのため原油・米株先物、ドルは今のところ荒れていない。

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