マジック戦で判定されたドンチッチのテクニカルファウルが取り消し…ピストンズ戦出場へ

3月23日（現地時間22日、日付は以下同）。NBAは、22日のオーランド・マジック戦でルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）とゴガ・ビタゼ（マジック）へ科せられたテクニカルファウルが、再検討の末に取り消しになったと発表した。

この試合の第3クォーター残り1分19秒。ドンチッチがフリースローラインにいた場面でビタゼと口論へ発展し、両選手へテクニカルファウルがコールされていた。

なお、試合はルーク・ケナードの決勝弾となる3ポイントシュートが決まり、レイカーズが105－104で勝利して9連勝。ドンチッチはゲームハイの33得点8アシスト4スティールに5リバウンドをマーク。

このテクニカルファウルで、ドンチッチは今シーズン計16回目となり、1試合の出場停止処分を受ける回数に達していた。だが今回のテクニカルファウル取り消しによって、ドンチッチは24日のデトロイト・ピストンズ戦へ出場することが可能に。

マジック戦後、ドンチッチはこのテクニカルファウルの判定が取り消されることを願っていると話していて、レイカーズは試合終了後すぐさまリーグへ異議申し立てをしていた。

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