元フランス代表FWパイェが現役引退…リーグアンで103得点110アシスト、16年EUROは準優勝に貢献
元フランス代表FWディミトリ・パイェ(38)が22日、リーグアン中継サービス『L1プラス』で現役引退することを発表した。
パイェは2005-06シーズンにナントでリーグアンデビューを飾り、サンテティエンヌ、リール、マルセイユでもプレー。15-16シーズンから2年間はウェストハムでプレミアリーグを戦った。16-17シーズンにマルセイユで母国に復帰し、23年8月にブラジルのバスコ・ダ・ガマへ移籍。昨年7月からは無所属となっていた。
リーグアンでは492試合に出場し、103得点110アシスト(アシスト数は『レキップ』による)と圧倒的な数字を残したパイェ。フランス代表としては38試合8得点を記録し、16年のEUROでは3ゴールを決めて準優勝に貢献した。
レユニオン島出身のパイェは引退に際して「僕は島育ちでプロになることが夢だった。 その夢を叶えることができ、20年間トップレベルでプレーして代表チームでもプレーすることができた。 今日、この素晴らしい冒険に幕を下ろすことになる。関わってくれたすべての方々に感謝したい」とコメントしている。
パイェは2005-06シーズンにナントでリーグアンデビューを飾り、サンテティエンヌ、リール、マルセイユでもプレー。15-16シーズンから2年間はウェストハムでプレミアリーグを戦った。16-17シーズンにマルセイユで母国に復帰し、23年8月にブラジルのバスコ・ダ・ガマへ移籍。昨年7月からは無所属となっていた。
レユニオン島出身のパイェは引退に際して「僕は島育ちでプロになることが夢だった。 その夢を叶えることができ、20年間トップレベルでプレーして代表チームでもプレーすることができた。 今日、この素晴らしい冒険に幕を下ろすことになる。関わってくれたすべての方々に感謝したい」とコメントしている。