オランダ代表新ユニフォーム発表!! W杯で日本と同組、「史上最も鮮やかなオレンジ色」を採用
オランダサッカー協会(KNVB)は22日、オランダ代表の新ユニフォームを発表した。
KNVBは新ユニフォームについて「我々のサッカーが世界をオレンジ色に染めるが、これほど鮮やかな色になったことはない。この鮮明な新たなオレンジ色は、最大限の視認性を実現するために開発された。史上最も鮮やかなオレンジ色」と説明。チームを象徴するカラーを全面に示すデザインとなった。
2ndユニフォームも発表されており、白を基調に胸にオレンジ色のラインが入るデザインになった。パンツはオレンジ色が採用されている。
オランダはワールドカップで日本代表と同じグループ。新ユニフォームは今月のノルウェー戦で1stユニフォームを、エクアドル戦で2ndユニフォームをお披露目するとした。
KNVBは新ユニフォームについて「我々のサッカーが世界をオレンジ色に染めるが、これほど鮮やかな色になったことはない。この鮮明な新たなオレンジ色は、最大限の視認性を実現するために開発された。史上最も鮮やかなオレンジ色」と説明。チームを象徴するカラーを全面に示すデザインとなった。
2ndユニフォームも発表されており、白を基調に胸にオレンジ色のラインが入るデザインになった。パンツはオレンジ色が採用されている。
オランダはワールドカップで日本代表と同じグループ。新ユニフォームは今月のノルウェー戦で1stユニフォームを、エクアドル戦で2ndユニフォームをお披露目するとした。