BTSの公式Xにて、JIN（ジン）が迷彩柄のジャンプスーツを纏ったオフショットが公開された。

【写真】前髪重めのBTSジンが迷彩柄ジャンプスーツでピース／雪景色に佇むBTSジン【動画】雪にすっぽり埋もれたままトークするBTSジン『人生84』全編

■BTSジンのギャップにファン悶絶

JINは、バラエティ番組『キアンの破天荒ゲストハウス』で共演したキアン84のYouTubeチャンネル『人生84』に登場。キアン84とお揃いの迷彩服のジャンプスーツを纏い、雪合戦をしたり、自分たちで掘った雪穴に入り、首下まですっぽりと埋ったままラーメンを食べさせてもらったり、キアン84が手作りした海苔巻きやおにぎりを食べながらと、様々なシチュエーションでトークを繰り広げた。

公開されたのはそのオフショットで、迷彩柄のジャンプスーツ姿のJINと、黒のダウンジャケット姿のキアン84が、ビニールハウスのような場所で並んでピースしている。

3月21日には、BTSのカムバック公演が行われたこともあり、SNSでは「雪埋もれキムソクジンかわゆ…」「振り幅に沼る」「これが光化門で世界を魅了したBTSの至宝キムソクジン氏です」「このギャップこそキムソクジン」「魅力満載すぎ」「めっちゃかわいい！」「雪に埋もれててもWWHなキムソクジン」「魅力満載すぎ」など、動画で魅せたJINのギャップに悶絶するファンの声が多く見られた。

■BTSジンがＴXTヨンジュン＆ボムギュとのエピソードも披露

また、動画内ではJINが、TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のYEONJUN（ヨンジュン）やBEOMGYU（ボムギュ）との関係性について言及。唇の写真を送ってくるヨンジュンや、本人の予定を聞かずに「家に行くね」と“通告”してくるボムギュのエピソードを明かし、「イライラする（笑）」と愚痴をこぼした。

■写真：雪景色に佇むBTSジン。『人生84』オフショット