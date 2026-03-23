食事が不規則な人vs１日３食きちんと食べる人、体型にどう影響する？
仕事や生活リズムの影響で、食事時間がバラバラになりがちな人もいれば、毎日できるだけ決まった時間に３食を摂る人もいます。体型キープには食べる内容だけでなく、食事の“タイミング”も関係すると言われることがありますが、実際にはどのような違いがあるのでしょうか？そこで今回は、食事の規則性と体型の関係について整理してみます。
食事が不規則だと食欲の波が大きくなりやすい
食事時間が日によって大きく変わる生活では、空腹のタイミングも不安定になりやすいとされています。例えば、食事間隔が長く空いたあとに強い空腹を感じ、その反動で一度に多く食べてしまうケースがあるでしょう。
１日３食を整えると食事量をコントロールしやすい
一方で、１日３食をある程度決まった時間にとる習慣は、空腹のリズムを安定させやすいと言われています。極端な空腹状態を避けることで、次の食事での食べ過ぎを防ぎやすくなるという考え方です。
また、食事のタイミングが整うことで、１回あたりの食事量や内容を意識しやすくなるという側面も。こうした積み重ねが、体型の安定につながると感じる人もいるようです。
体型に影響するのは“時間と内容のバランス”
ただし、体型の変化は食事の時間だけで決まるものではありません。食事内容や総摂取量、運動量など、複数の要素が関係しています。不規則な食事でも全体量が適切であれば体型が大きく崩れない場合もありますし、１日３食であっても内容によってはエネルギー過多になることも。大切なのは、時間と内容のバランスを自分の生活に合わせて整えることです。
食生活には人それぞれの事情があります。ただ、体型を安定させたい場合には、食事のタイミングをある程度整えることがひとつの手がかりになるでしょう。無理のない範囲で生活リズムを見直すことが、体調や体型の変化につながるかもしれません。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は、栄養学および生活リズムに関する一般的な知見を参考に編集部が構成しています
🌼【３ヶ月で−３kg】“毎日同じ朝食”にしただけ。食欲が安定した簡単ダイエット習慣