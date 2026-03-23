プロ野球・巨人の新戦力、則本昂大投手。先発再転向となる今季に向け、本人が「僕の中では大きな決断」と語るフォーム修正を行いました。

則本投手はこれまでの自らのフォームについて、テイクバックの際に「腕が背中側に入るタイプ」と解説。その場合「出力は出るけどブレが大きいし、体への負担も大きい」と話します。

先発として長いイニングを投げるため、則本投手は背中側への右腕のひねりをコンパクトにするフォーム修正を断行。体への負担を減らし、より長いイニング、より多い球数を投げられるようにしました。

新天地で迎えるシーズンはいよいよ27日に開幕。「まずは先発ローテーションをしっかりと守り抜くのが大前提だが、2桁勝利は最低限やらないといけない」と意気込みました。

35歳の則本投手は楽天で14年から18年にかけて5年連続で奪三振王のタイトルを獲得するなど、長年先発として活躍。24年からはクローザーに転向し、セーブ王(24年)にも輝きました。楽天通算13年で通算373試合登板、120勝99敗14ホールド48セーブ、防御率3.12。

巨人へとFA移籍して迎える今シーズン、オープン戦4試合(うち3先発)に登板。14イニングを投げて2勝1敗、防御率3.86、14奪三振を記録しています。

(3月22日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再構成)