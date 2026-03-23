画像は『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』1巻書影

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　「ちいかわベーカリー」は23日、大阪に常設店が誕生すると発表した。公式SNSなどで案内した。

【画像】「ちいかわベーカリーOSAKA」オープン決定ビジュアル

　「ちいかわベーカリーOSAKA」のXでは、「大ニュース」として、ビジュアルとともに「『ちいかわベーカリー』の常設店が2026年夏、KITTE大阪にオープン決定　詳細は追って順次公開予定です」と伝えた。

　これに対して「まじで!?」「ついに関西に!!」「念願の大阪に来たぁ〜!!」「待ってました」「映画もあるし今年の夏が楽しみ過ぎる」など、歓喜の声が寄せられている。

　「ちいかわベーカリー」は、 ベーカリーをコンセプトにした常設店。2024年10月、東京・東急プラザ表参道「オモカド」3階にグランドオープンした。