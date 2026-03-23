ちいかわベーカリー、新たな常設店が誕生へ ビジュアル公開で反響「ついに関西に!!」「念願の大阪に来たぁ〜!!」
「ちいかわベーカリー」は23日、大阪に常設店が誕生すると発表した。公式SNSなどで案内した。
【画像】「ちいかわベーカリーOSAKA」オープン決定ビジュアル
「ちいかわベーカリーOSAKA」のXでは、「大ニュース」として、ビジュアルとともに「『ちいかわベーカリー』の常設店が2026年夏、KITTE大阪にオープン決定 詳細は追って順次公開予定です」と伝えた。
これに対して「まじで!?」「ついに関西に!!」「念願の大阪に来たぁ〜!!」「待ってました」「映画もあるし今年の夏が楽しみ過ぎる」など、歓喜の声が寄せられている。
「ちいかわベーカリー」は、 ベーカリーをコンセプトにした常設店。2024年10月、東京・東急プラザ表参道「オモカド」3階にグランドオープンした。
【画像】「ちいかわベーカリーOSAKA」オープン決定ビジュアル
「ちいかわベーカリーOSAKA」のXでは、「大ニュース」として、ビジュアルとともに「『ちいかわベーカリー』の常設店が2026年夏、KITTE大阪にオープン決定 詳細は追って順次公開予定です」と伝えた。
これに対して「まじで!?」「ついに関西に!!」「念願の大阪に来たぁ〜!!」「待ってました」「映画もあるし今年の夏が楽しみ過ぎる」など、歓喜の声が寄せられている。
「ちいかわベーカリー」は、 ベーカリーをコンセプトにした常設店。2024年10月、東京・東急プラザ表参道「オモカド」3階にグランドオープンした。
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