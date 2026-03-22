「もう終わったはずなのに…」不倫相手と“よりを戻してしまう”瞬間
不倫関係は、一度終わればそれで完全に区切りがつくとは限りません。しばらく距離を置いていたはずなのに、ふとしたきっかけでよりを戻してしまうケースも少なくないのです。そして、不倫関係が再び動き出すときには、いくつか共通するきっかけがあります。
久しぶりの連絡
「元気？」という何気ないメッセージ。特別な意味はないはずの一言でも、過去の関係があった相手から届くと気持ちが揺れることがあります。久しぶりの連絡は、関係が再び動き出すきっかけになりやすいものです。
弱っているタイミング
仕事や家庭で悩みがあるとき、人は誰かに話を聞いてほしくなるもの。そんな時に過去に自分を理解してくれた相手を思い出し、連絡を取ってしまうこともあるでしょう。弱っているタイミングは、関係が再燃しやすい瞬間でもあります。
懐かしさに引き戻される
以前よく行った場所や思い出の出来事がきっかけで、過去の感情がよみがえることも。時間が経つほど、楽しかった記憶が蘇りやすいものです。そうした懐かしさが、もう一度会ってみようという気持ちにつながることがあります。
人の気持ちは簡単に整理ものではありません。ただ、過去の感情と今の現実は別のもの。再び関係が動きそうなときこそ、自分が今どこに立っているのかを見つめ直す時間が必要でしょう。 ※画像は生成AIで作成しています
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