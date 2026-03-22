きちんと感メイクが逆効果に？40代・50代が見直したい「ベースメイクの質感」とは
丁寧にベースメイクを仕上げているのに、どこか重たく見える。きちんと整えているはずなのに、かえってメイク感が強く出てしまう。そんな違和感の原因は、「ベースメイクの質感」にあるかもしれません。大人世代の若見えは、作り込みすぎずに整えること、そのバランス感で決まります。
カバーしすぎていないか
シミやくすみを隠そうとして、ファンデーションやコンシーラーを重ねていませんか？カバーを重ねるほど、肌は均一になりますが、その分だけ質感が失われやすくなります。
ツヤの出し方が偏っていないか
ツヤ肌がトレンドとはいえ、顔全体に強くツヤを出すと、かえってメイク感が際立つことがあります。
自然に見せるには、頬の高い位置や目元など、光が当たりやすい部分にだけさりげなく明るさを残すことが鍵。ツヤを足すというより、“光を残す”感覚で仕上げるとバランスが整いやすくなります。
ベースメイクは“整える方向”に切り替える
ベースメイクは、作り込むほどきれいに見えるとは限りません。きちんと感を出そうとするほど厚くなりがちなベースも、色ムラを整え、肌本来の質感を少し残すことで、軽やかな印象につながります。
大人世代のメイクは、隠すことよりも整えること。その視点が、自然な若々しさを引き出します。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本記事の画像は生成AIで作成しています ※ 本記事の内容はヘアメイクアップアーティストによるメイク技術や化粧品使用に関する一般的な知見をもとに、編集部が構成しています
🌼2026春メイクは“作り込みすぎない肌”。大人世代のベースメイク更新ポイント