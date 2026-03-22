【３ヶ月で−２kg】“朝５分ベランダに出る”だけ。体のリズムが整った簡単習慣
「食事量はそれほど変わっていないのに、体重が増えやすくなってきた」と感じていたのはYさん（40歳・事務）。忙しい日が続く中で、寝る時間や食事時間がバラバラになり、体調の波も大きくなっていたといいます。そこで始めたのが、朝の光を浴びる時間を作るというシンプルな習慣でした。
起きたら５分だけ外の光を浴びる
Yさんが意識したのは、起きたあとにカーテンを開け、できればベランダや窓辺で５分ほど外の光を浴びること。コーヒーを飲みながら外の空気を吸うだけでもいいので、朝の光を感じる時間を作るようにしたそうです。
それまでは起きてすぐスマートフォンを見たり、室内のまま準備をすることが多かったそうですが、朝の光を浴びる習慣を作ることで１日の始まりが少し変わったといいます。
朝の光は体内時計を整えるきっかけに
人の体には「体内時計」があり、睡眠や食欲、体温などのリズムを調整しています。朝の光を浴びることは、この体内時計をリセットするきっかけになるといわれているのです。Yさんも続けるうちに、夜に自然と眠くなるタイミングが安定し、睡眠のリズムが整ってきた感覚があったと振り返ります。
体のリズムが整うと食欲も安定
睡眠や生活リズムが整うと、日中の食欲や体調にも変化が出やすくなるもの。Yさんも以前より食欲の波が穏やかになり、夜の食べ過ぎが減っていきました。その結果、３ヶ月ほどで体重は−２kg。特別なダイエットをしたわけではありませんが、体のリズムが整ったことで自然と体重も変化していったといいます。
忙しい毎日の中でも、朝の光を少し浴びる時間を作るだけなら取り入れやすいもの。体のリズムを整える小さな習慣として、試してみてもいいかもしれません。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー歴５年）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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