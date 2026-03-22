やりくり上手な人と、なぜか散財ばかりしてしまう人。その差って何？
収入が特別多いわけではないのに、きちんとお金を残すやりくり上手な人がいる一方で、同じくらいの収入でも、なぜか毎月お金が足りなくなる人もいるでしょう。この違いは、“お金の使い方の習慣”から生まれます。
お金の流れを把握している？
やりくり上手な人は、毎月どれくらい使っているのかを大まかに把握しています。細かい家計簿をつけていなくても、「どこにお金が出ていくか」を理解しているのです。逆にお金の流れが見えていない人は、知らないうちに支出が増えてしまう傾向があるでしょう。
なんとなくの買い物を減らしている
コンビニやネットでの小さな買い物は、気づかないうちに積み重なっていくもの。やりくり上手な人は、「本当に必要か」を少しだけ考えています。その小さな意識が支出の差になって表れるのです。
使うところを決めている
やりくり上手な人は、すべてを我慢しているわけではありません。自分にとって大切なことには、きちんとお金を使っています。使うところと抑えるところのバランスが、満足感のあるお金の使い方につながっているというわけです。
やりくり上手な人は、特別な節約術を持っているわけではありません。お金の流れを知り、なんとなくの出費を減らし、使うところを決める。その習慣が、少しずつ余裕を作っていきます。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼お金に細かい女 vs お金の価値観が合う女、男性が将来を考えるのはどっち？