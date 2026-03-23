【GameSir G7 Pro ドラゴンズドグマ 2エディション】 3月23日 発売 価格：15,999円

GameSirは、Xbox/PC/Android用コントローラー「GameSir G7 Pro ドラゴンズドグマ 2エディション」を3月23日に直販サイトで発売した。価格は15,999円。

□GameSir G7 Pro Dragon's Dogma II Edition

本製品はカプコンの「ドラゴンズドグマ 2」発売2周年を記念したコントローラー。同社の「G7」シリーズをベースとしたハイエンドクラスモデルとしつつ、「ドラゴンズドグマ 2」の世界観にふさわしいデザインだとしている。

トライモード接続、ホールエフェクト式アナログトリガー、「GameSir Mag-Res TMRスティック」を備え、フェイスプレートはマグネットで交換できる。スティックのポーリングレートはPC接続時で最大1,000Hzとしており、2つのミニバンパー、ロック機構付き背面ボタンと3.5mmヘッドセットジャックを搭載している。

またオートスタート/ストップ対応の充電ステーションに加え、1,200mAhの内蔵バッテリーを同梱。充電ドックにはレシーバー収納部を一体化しており、整理整頓が容易だという。独自ソフトの「GameSir Nexus2.0」を使ってジャイロスコープの微調整やスティックカーブの設定変更、ボタンのマウス操作などを割り当てられる。

(C)CAPCOM