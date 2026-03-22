どっちがラク？ショートヘアvsショートボブ、朝のスタイリングの「リアルな差」
ショートヘアとショートボブ。見た目の印象だけでなく、毎朝の準備のしやすさにも違いがあります。ただし「どちらがラクか」は一概には言えず、スタイルの設計や髪質によって変わるもの。それでも、傾向としての違いはあるんです。動きをつくるのか、形を整えるのか。スタイリングの考え方を整理すると、朝の手間の違いも見えてきます。
動きを整えるショートヘア
トップの立ち上がりや毛先の動きをつくることでシルエットが完成するショートヘア。レイヤーが入っているため、乾かすだけでもある程度の形は出やすい一方、仕上げで動きを整えるひと手間が必要になることが多いスタイルです。
形が決まりやすいショートボブ
丸みのあるシルエットがベースになっているため、乾かすだけでも全体の形が整いやすいショートボブ。毛先のラインが収まりやすく、大きく崩れにくいのが特徴です。
そのため、スタイリングは質感を整える程度で済むことも多く、忙しい朝でも扱いやすいと感じやすい傾向があります。ただし、重さが出やすい分、寝ぐせがついた場合はリセットが必要になることもあります。
“ラクさ”は何を優先するかで変わる
ショートヘアは動きを整えるスタイル、ショートボブは形を保つスタイル。どちらも手間のかかり方が異なります。軽く整えるだけで動きを出したいならショートヘア。乾かすだけで形を整えたいならショートボブ。朝の時間の使い方や髪質に合わせて選ぶことで、日々のスタイリングはぐっとラクになります。
ショートは“仕上げで完成するスタイル”。ショートボブは“乾かしで形が決まるスタイル”。リアルな違いを知ることが、自分に合う髪型選びにつながります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています
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