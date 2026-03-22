「食べ過ぎた翌日は食べない方がいい」は本当？ダイエット中の“リセット習慣”の誤解とは
外食やイベントのあと、「つい食べ過ぎてしまった」と感じる日ってありますよね。そんな翌日、「今日は何も食べない方がいいかも」と“リセット”を意識する人は少なくありません。特に体重計の数字が増えていると、そう考えてしまいがちです。ただ、食べ過ぎた翌日に食事を抜くことが、必ずしもダイエットにとって良い選択とは限りません。むしろ、食事のリズムを崩してしまうことで、その後の食べ方に影響が出やすくなることもあります。
増えた体重＝脂肪の量ではない
食べ過ぎた翌日に体重が増えていると、「脂肪がついてしまった」と感じてしまうかもしれません。しかし、短期間での体重の増減の多くは、水分や消化中の食事の影響によるものです。
“食べない”ではなく“整える”を意識する
食べ過ぎた翌日に食事を抜くと、強い空腹の反動で次の食事量が増えてしまうことも。また、食事のタイミングが乱れることで、生活リズム全体にも影響が出やすくなります。
ダイエットでは、極端に食事を減らすよりも、いつも通りの食事に戻すことが大切。例えば、朝は水分をしっかりとりつつ、消化にやさしいものを取り入れたり、野菜やタンパク質を意識した食事に整えたりするだけでも、体は落ち着きを取り戻しやすくなります。
リセットは“数日単位”で考える
ダイエットは１日単位で調整するものではなく、数日から１週間単位でバランスを見ていくことが現実的。１日食べ過ぎたからといって、その翌日に極端な行動を取る必要はありません。
むしろ、「普段の食事に戻す」というシンプルな行動の方が、結果として体のリズムを整えやすくなります。食べ過ぎた翌日こそ、無理にリセットしようとせず、落ち着いて食事を整えること。それが長く続くダイエットにつながるはずです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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