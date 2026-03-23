“まるちゃん”役CM2年目の広瀬すず、一新したいことは“おにぎりの具”「冷蔵庫が魚卵だらけ（笑）」
女優の広瀬すずが23日、都内で開催されたサントリー（株）「ザ・プレミアム・モルツ」新CM発表会に、伊藤沙莉、オダギリジョー、津田健次郎と共に出席。「ちびまる子ちゃんがプレミアムな大人になったら？」を描くオリジナルCMの反響や、自身が「一新したいこと」を明かした。
【写真】広瀬すず、ビビッドなピンクのロングワンピースで登場（全身ショット）
サントリー（株）は、2025年12月下旬より、「ザ・プレミアム・モルツ」の中身およびパッケージデザインを、今の時代によりふさわしい、豊かな時間を彩るプレミアムビールとしてリニューアル。それにともない、「ザ・プレミアム・モルツ」の新TVCM「プレモル子ちゃん・一新プレミアム」編を、本日より全国で順次オンエアする。広瀬、伊藤、オダギリは今年で2年目となる「プレモル子ちゃん」シリーズに出演。津田は本作でナレーションを担当し、今後“プレミアムなヒデじい”としてCM本編にも登場予定だ。
“プレミアムなまるちゃん”役の広瀬は「CMの反響自体もすごくありますし、私も静岡県出身でまるちゃんと地元が一緒で。静岡県民として、とてもうれしく思います」とニッコリ。2年目も楽しみだと声を弾ませた。
発表会には、津田が“プレミアムなヒデじい”をイメージしたファッションで登場。津田は「さくらさん、穂波さん、ぼっちゃま。新しいザ・プレミアム・モルツをお持ちしました」とヒデじいのように口にし、会場を盛り上げた。
CMの内容にちなみ「一新したいこと」を答える場面で、広瀬は「おにぎりの具。レパートリーを一新したい」と回答。「普段、外で買ったり自分で握って現場に行ったりすることも多くて。たらこ・明太子がとにかく好きなんです」と明かし「毎日食べていても飽きないんですけど、もうちょっとレパートリーを増やしたいな、と思って。冷蔵庫が魚卵しかなくて（笑）」と笑った。
伊藤は「エゴマの葉を醤油と唐辛子とごま油とごまで漬けておいたやつおいしいよ」とアドバイス。広瀬は「おしゃれ〜！ おいしそう！」と声を上げ、津田は焼鯖をほぐしたもの、オダギリは昆布をおすすめ。広瀬は「全部試したいです。おにぎりライフを楽しめそうです」と笑顔を見せた。
“プレミアムなたまちゃん”役の伊藤は「断捨離が本当に苦手で」と打ち明け「服とかって、高校生から着ているな、みたいなものも出てきたりするんですけど、いつか『これがあってよかった』っていう日が来るって信じてやまない。しかもそういう日が来ちゃったりするんですよ」と告白。手放してから必要だと思うこともあったと話し「トラウマみたいになっていて捨てられない（笑）」と笑い「自分の好みも含めて、がらりとクローゼットの環境を変えたい」と目標を掲げた。
これを受け、気分転換で断捨離をするという広瀬は「鬼のような気持ちになって（笑）。何年か着てなかったら捨てるようにしています。見てない振りして、上を見ながら（捨てる）」と自身の断捨離法を紹介していた。
【写真】広瀬すず、ビビッドなピンクのロングワンピースで登場（全身ショット）
サントリー（株）は、2025年12月下旬より、「ザ・プレミアム・モルツ」の中身およびパッケージデザインを、今の時代によりふさわしい、豊かな時間を彩るプレミアムビールとしてリニューアル。それにともない、「ザ・プレミアム・モルツ」の新TVCM「プレモル子ちゃん・一新プレミアム」編を、本日より全国で順次オンエアする。広瀬、伊藤、オダギリは今年で2年目となる「プレモル子ちゃん」シリーズに出演。津田は本作でナレーションを担当し、今後“プレミアムなヒデじい”としてCM本編にも登場予定だ。
発表会には、津田が“プレミアムなヒデじい”をイメージしたファッションで登場。津田は「さくらさん、穂波さん、ぼっちゃま。新しいザ・プレミアム・モルツをお持ちしました」とヒデじいのように口にし、会場を盛り上げた。
CMの内容にちなみ「一新したいこと」を答える場面で、広瀬は「おにぎりの具。レパートリーを一新したい」と回答。「普段、外で買ったり自分で握って現場に行ったりすることも多くて。たらこ・明太子がとにかく好きなんです」と明かし「毎日食べていても飽きないんですけど、もうちょっとレパートリーを増やしたいな、と思って。冷蔵庫が魚卵しかなくて（笑）」と笑った。
伊藤は「エゴマの葉を醤油と唐辛子とごま油とごまで漬けておいたやつおいしいよ」とアドバイス。広瀬は「おしゃれ〜！ おいしそう！」と声を上げ、津田は焼鯖をほぐしたもの、オダギリは昆布をおすすめ。広瀬は「全部試したいです。おにぎりライフを楽しめそうです」と笑顔を見せた。
“プレミアムなたまちゃん”役の伊藤は「断捨離が本当に苦手で」と打ち明け「服とかって、高校生から着ているな、みたいなものも出てきたりするんですけど、いつか『これがあってよかった』っていう日が来るって信じてやまない。しかもそういう日が来ちゃったりするんですよ」と告白。手放してから必要だと思うこともあったと話し「トラウマみたいになっていて捨てられない（笑）」と笑い「自分の好みも含めて、がらりとクローゼットの環境を変えたい」と目標を掲げた。
これを受け、気分転換で断捨離をするという広瀬は「鬼のような気持ちになって（笑）。何年か着てなかったら捨てるようにしています。見てない振りして、上を見ながら（捨てる）」と自身の断捨離法を紹介していた。