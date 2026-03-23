株式会社ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳのグループ会社で、ゲームメディア「神ゲー攻略」などを運営する株式会社Ｌｉｇｈｔｈｏｕｓｅ Ｓｔｕｄｉｏは、全国のゲームユーザー３００人を対象に、ゲームにおける「ネタバレ」に関する意識調査を実施し、２３日に発表した。

「ゲームのネタバレについてどう感じるか」をたずねたところ、「絶対に避けたい（１８・３％）」「できれば避けたい（３１％）」を合わせ、４９・３％がネタバレを避けたいと考えていることが分かった。

一方、「内容次第で気にしない」が３１・７％。また、「あまり気にしない（１０・３％）」「全く気にしない（８・７％）」と答えた人は合わせて１９％と、ネタバレに対する受け止め方には一定の幅がある。

ネタバレだと感じる内容について複数回答でたずねたところ、「ストーリーの結末」が６８％で最多に。次いで「重要キャラクターの生死・裏切り・正体（６１・３％）」、「ラスボスや最終局面の展開（５３・７％）」が続き、物語の核心に触れる情報ほどネタバレとして強く認識される傾向がみられる。

また、「あなたにとって最も許せないネタバレ」をたずねたところ、「ストーリー結末」が４４％と他の項目に比べて最も多い結果となった。次いで「キャラクターに関する重要情報（１１・７％）」や、「感動シーンの内容（１１・３％）」が続き、物語のゴールや感情のピークに関わる情報が特に忌避されていることがわかる。一方、「特にない」と回答した人も２４・７％いた。