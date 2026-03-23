Photo: Maruo Kono / Red Bull Content Pool

LANAが、この春に新発売となる「Red Bull Cherry Edition」のコラボレーションソングとして新曲「Diamonds in the Sky」を書き下ろしたことがわかった。

本楽曲には「誰もが高く飛び、輝くことができる」というメッセージが込められており、楽曲を使用したTVCMは3月31日（火）より全国で放送がスタートされる。

今回のコラボについてLANAは「ちょうど今年は、みんなに翼をさずけるような曲を作りたいと思っていたので、最高のタイミングでした。Red Bull RASENでもアツい企画ができたので、今回もとても楽しみです！」と語っている。

さらに、3月27日（金）には、 \ellow Bucks が名古屋にオープンさせた新たなナイトスポット「BLACK」にて、「Red Bull Cherry Edition」のローンチパーティ（入場無料）の開催が決定。LANAによるスペシャルパフォーマンスをはじめ、豪華DJ陣の出演、LANA考案による「Red Bull Cherry Edition」スペシャルカクテルを楽しめる一夜となっている。なお、本イベントでは、LANAのファンクラブ会員の中から抽選で30名が招待され、当選者は優先的に入場可能となっている。

また、2026年4月末よりスタートする全国6都市を巡るライブツアー＜LANA LIVE TOUR 2026 “DIAMONDS IN THE SKY”＞もレッドブルの全面的なサポートが決定している。

LANAと「Red Bull Cherry Edition」のコラボレーションソングは、4月22日より各種音楽配信サービスにて配信開始予定。

■＜Red Bull Cherry Edition The Launch Party＞

日 時：2026年3月27日（金）19:00〜23:00

会 場：BLACK（名古屋）

出 演：LANA、DJ RYOW、DJ MARTIN

料 金：入場無料

※一般入場の方には、混雑時には整理券を配布予定です。

※会場内の状況に応じて入場制限を行う場合がございます。

※ご入場いただいた方は、当日夜の通常営業にもそのままご参加いただけます。

※再入場はできません。18歳未満の方はご入場いただけません。

※ご入場の際は、顔写真付きの身分証明書をご持参ください。 ・ファンクラブ会員様 限定特別ご招待

お申し込み：https://fc.lanal7.com/posts/os00HA4rPQpGR0uAPaB3

応募開始：3月23日（月）正午12:00

応募締切：3月25日（水）正午12:00

当選発表：3月26日（木）正午12:00頃

当選人数：抽選で30名様

参加費：無料

※一般の入場口とは別に、ご当選者の方は優先して入場いただけます。

※当選メールの送信をもって発表に代えさせていただきます。

■「Diamonds in the Sky」

2026年4月22日（水）リリース

◾️＜LANA LIVE TOUR 2026「DIAMONDS IN THE SKY」＞

詳細：https://lp.lanal7.com/lana_live_tour_2026 ■＜LANA’s PARTY＞（FAN CLUB会員限定）

【東京】Zepp DiverCity (TOKYO)

4月30日（木）OPEN 18:00 / START 19:00

5月1日（金）OPEN 18:00 / START 19:00[SOLD OUT] 【宮城】SENDAI GIGS

5月8日（金）OPEN 18:00 / START 19:00

5月9日（土）OPEN 16:00 / START 17:00[SOLD OUT] 【北海道】Zepp Sapporo

5月22日（金）OPEN 18:00 / START 19:00

5月23日（土）OPEN 16:00 / START 17:00 【大阪】Zepp Osaka Bayside

5月29日（金）OPEN 18:00 / START 19:00[SOLD OUT]

5月30日（土）OPEN 16:00 / START 17:00[SOLD OUT] 【福岡】Zepp Fukuoka

6月5日（金）OPEN 18:00 / START 19:00[SOLD OUT]

6月6日（土）OPEN 16:00 / START 17:00[SOLD OUT] 【愛知】Zepp Nagoya

6月12日（金）OPEN 18:00 / START 19:00[SOLD OUT]

6月13日（土）OPEN 16:00 / START 17:00[SOLD OUT]

◾️＜LANA LIVE TOUR 2026 “DIAMONDS IN THE SKY” FINAL 国立代々木競技場 第一体育館(TOKYO) ＞

2026年8月4日（火）、5日（水）OPEN 18:00 / START 19:00