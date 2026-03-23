カーリング女子世界選手権

カーリングの女子世界選手権は22日（日本時間23日）にカナダ・カルガリーで閉幕し、3位決定戦に出場した日本代表のロコ・ソラーレはスウェーデンに5-8で敗れた。大会4位だったが、吉田知那美には選手による投票で個人賞が贈られた。

実力はもちろん、人柄やスポーツマンシップ、カーリングを楽しむ姿勢が世界の名選手たちから高く評価された。

世界カーリング連盟、日本カーリング協会のインスタグラムは23日（日本時間）、吉田知が今大会でフランシス・ブロディ賞を受賞したと発表。参加選手による投票で選出され、「技術、誠実さ、フェアプレー、友情、スポーツマンシップというカーリングの伝統的な価値を最も体現した選手に贈られます」としている。

五輪で2つのメダルを獲得している吉田知は、主力サードとしてロコ・ソラーレに貢献。試合中でも笑顔を絶やさず、藤澤五月らとチームの明るい雰囲気を作り上げていた。

3位決定戦に登場したロコ・ソラーレは、3-3で迎えた第8エンドに5失点。第9エンド後に負けを認め、2016年以来のメダルはならなかった。それでも日本チーム、特に吉田の「心」も世界の舞台で広く認められていた。



（THE ANSWER編集部）