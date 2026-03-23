◇女子サッカー◆なでしこリーグ２部 第２節 ＦＣふじざくら山梨３−２ＳＥＩＳＡ ＯＳＡ湘南ＦＣ（２２日・ＪＩＴリサイクルインクスタジアム）

ＦＣふじざくら山梨はホームでＳＥＩＳＡ ＯＳＡ湘南ＦＣを３ー２で下し、今季初勝利を挙げた。前半４６分、ＭＦ小鍛冶旭がＣＫのチャンスを体ごと押し込んで先制。後半はたて続けに２点を決められて逆転を許したが、３６分にＦＷ脇田紗弥がＧＫとの１対１を左足で制して追いつき、４４分にＭＦ島村美風が左足で決勝弾を決めた。

ホーム開幕戦では過去最多となった１２６４人の観衆が見守る中で、初勝利を挙げた平山茶久美監督は「良い時間帯に先制点を取ることができたことは。後半は自分たちのミスで苦しい展開になりましたが、選手たちが最後まで走り切り、全員でボールを奪いに行く姿勢を体現してくれました」と喜んだ。

試合前、サポーターの多さに圧倒されたという脇田は自身の同点弾を「ここは絶対に決めなければいけない、という強い思いでシュートを打ちました。チームに勢いをもたらすことができたのは良かった」と振り返った。

こぼれ球が足元に来たチャンスを逃さず、決勝弾を決めた島村は「とにかく思い切って振り抜こうという気持ちでした。ゴール前は人が多くコースは見えづらかったですが、低く抑えて打てば何か起こると思って思い切りシュートを打ちました。小瀬で初めてゴールを決めることができ、決まった瞬間にサポーターの歓声を聞いて本当に嬉しかったです」と声を弾ませた。

これで開幕１勝１分け。２９日の第３節はＶ三重をホームに迎える。平山監督は「優勝と１部昇格という目標がある以上、この勝利に満足することなく、すぐに次へ向けて準備していきたい」と気を引き締めた。脇田も「昇格を達成するためにはまだまだ課題も多い」と油断はない。島村は「次の試合もホームでの試合になるので、サポーターの皆さんと一緒にまた勝利を掴みたい」と連勝へ意気込んだ。