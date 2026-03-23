三浦知良と槙野智章監督が再会

J2藤枝MYFCの槙野智章監督が、福島ユナイテッドFWカズとの再会を喜んだ。

藤枝は3月21日、百年構想リーグで福島と対戦。試合前には福島に所属する59歳FW三浦知良とハグで健闘を誓いあい、3-3からのPK戦5-3で4連勝とした後の会見では「カズさんのプレーしている姿を見たかったけれど（出場がなく）残念」と言いながら、久しぶりの再会を喜んだ。

藤枝の福島戦が注目されたのは今年1月、カズが福島入り会見で「藤枝の槙野監督の前でプレーするのが、ワクワクする」と発言したから。槙野監督にとってカズは憧れの大先輩、カズのコメントを受けて「僕も楽しみにしています」と話していた。

試合は前半藤枝ペースで3点をリード。ところが、後半8分に失点したところからチームがバタついて追いつかれ、最後はPK戦で勝ち点2を手にした。「我々が悪かったというより、福島が素晴らしかった。攻撃力は我々のデータ以上だった」と相手を称え「カズさんが入ってどういう変化をするのか見たかった」と、試合を振り返りながら話した。

カズも「藤枝はスピードのあるいいチーム。槙野監督も若いし、勢いがある」と相手チームを称賛。出場がなかったことを悔しがりながらも、5月6日の藤枝でのアウェー戦に向け「ピッチに立てるように、がんばっていきたい」と槙野監督との再会を喜びながら話していた。

昨年12月に藤枝の監督に就任し、J1昇格を目指す26-27年シーズンに向けてチーム作りをする槙野監督。前節では開幕以来90分では無敗だった大宮に初めて土をつけるなど、チームは成長を続けている。ピッチ上のカズとの対戦は叶わなかったが「もう1試合あるので、その時に実現できるかと思う」。もちろん、それまでにチームをさらに成長させるつもりだ。（荻島弘一/ Hirokazu Ogishima）