BTSのカムバック作『ARIRANG』、海外主要メディアが高評価
BTSが20日にリリースした約3年9ヶ月ぶりの5thアルバム『ARIRANG』が、海外主要メディアで相次いで取り上げられ、カムバックに注目が集まっている。
【ライブ写真】壮観なステージ…！ついに完全体でライブを披露したBTS
米Rolling Stoneは「『ARIRANG』で完璧なカムバックを証明した」と題する記事を掲載した。同誌は「今回のブロックバスター級のカムバックを通じて、グループのアイデンティティと韓国的ルーツを強調すると同時に、音楽的にも新たな領域へと拡張した。特有の自信を前面に打ち出し、グローバル舞台を再び掌握する準備が整っていることを示している」と評した。
さらに「新譜はBTSがどこから出発したのかを想起させ、世界中の音楽ファンとのつながりをより強固なものにする。それぞれの時間の中で積み重ねてきた経験と探求が、再びひとつのグループとして結集した。これこそが『ARIRANG』の力である。異なる七つの声は再びひとつに合わさり、以前よりもさらに強くなった」と付け加えた。
米NPRは「アイドルグループは絶えず変化するが、真のグループは自らの枠組みを築く。『ARIRANG』はBTSが固有の音楽的方向性を築いてきたことを示している」と評価した。さらに「再び集まったメンバーは、これまで以上に強固になった結束力で、自分たちの方向性を鮮明に示している」と紹介した。
Rolling Stone UKはアルバムに5点満点を付与した。同誌は「BTSはひとつの文化的現象であり、グローバル舞台へと拡張してきた彼らの歩みはそれ自体が特別である。今回のアルバムもそれにふさわしい規模と完成度を備えた作品であり、細部に至るまで緻密に設計されている」と絶賛した。
タイトル曲「SWIM」に対する高評価も続いた。米Billboardは「タイトル曲はアルバムの中心をしっかりと支える。散らばった川が海へと集まるという直截的なメッセージがこの曲の力である」と伝えた。
米Hollywood Reporterは「『SWIM』は前へ進もうとするグループの意志を直感的に込めた楽曲である。キャリアの次章を控えたBTSが、人生と旅路への愛情を音楽として表現し、意味ある転換点を示している」と評した。Forbesは「SWIM」で示された存在感とステージ掌握力に注目した。
このほかBBCは「彼らの帰還はそれ自体に大きな意味を持つ」と評し、The New York Timesは「『ARIRANG』のリリースとNetflixを通じた公演の生中継によって、ポップスターとしてのキャリアを継続する新たな挑戦に乗り出した。Elvis Presleyの事例を除けば、前例を見つけるのが難しい動きである」と伝えた。
『ARIRANG』はBTSのアイデンティティとグループが向き合ってきた感情を込めたアルバム。「SWIM」は、人生の荒波の中でも立ち止まることなく泳ぎ進み続ける姿勢を歌った楽曲で、21日に韓国・光化門広場一帯で開催されたフリーライブ『BTS THE COMEBACK LIVE―ARIRANG』で初披露された。
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米Rolling Stoneは「『ARIRANG』で完璧なカムバックを証明した」と題する記事を掲載した。同誌は「今回のブロックバスター級のカムバックを通じて、グループのアイデンティティと韓国的ルーツを強調すると同時に、音楽的にも新たな領域へと拡張した。特有の自信を前面に打ち出し、グローバル舞台を再び掌握する準備が整っていることを示している」と評した。
米NPRは「アイドルグループは絶えず変化するが、真のグループは自らの枠組みを築く。『ARIRANG』はBTSが固有の音楽的方向性を築いてきたことを示している」と評価した。さらに「再び集まったメンバーは、これまで以上に強固になった結束力で、自分たちの方向性を鮮明に示している」と紹介した。
Rolling Stone UKはアルバムに5点満点を付与した。同誌は「BTSはひとつの文化的現象であり、グローバル舞台へと拡張してきた彼らの歩みはそれ自体が特別である。今回のアルバムもそれにふさわしい規模と完成度を備えた作品であり、細部に至るまで緻密に設計されている」と絶賛した。
タイトル曲「SWIM」に対する高評価も続いた。米Billboardは「タイトル曲はアルバムの中心をしっかりと支える。散らばった川が海へと集まるという直截的なメッセージがこの曲の力である」と伝えた。
米Hollywood Reporterは「『SWIM』は前へ進もうとするグループの意志を直感的に込めた楽曲である。キャリアの次章を控えたBTSが、人生と旅路への愛情を音楽として表現し、意味ある転換点を示している」と評した。Forbesは「SWIM」で示された存在感とステージ掌握力に注目した。
このほかBBCは「彼らの帰還はそれ自体に大きな意味を持つ」と評し、The New York Timesは「『ARIRANG』のリリースとNetflixを通じた公演の生中継によって、ポップスターとしてのキャリアを継続する新たな挑戦に乗り出した。Elvis Presleyの事例を除けば、前例を見つけるのが難しい動きである」と伝えた。
『ARIRANG』はBTSのアイデンティティとグループが向き合ってきた感情を込めたアルバム。「SWIM」は、人生の荒波の中でも立ち止まることなく泳ぎ進み続ける姿勢を歌った楽曲で、21日に韓国・光化門広場一帯で開催されたフリーライブ『BTS THE COMEBACK LIVE―ARIRANG』で初披露された。