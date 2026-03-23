◇第98回全国選抜高校野球大会第5日 1回戦 東北（宮城）―帝京長岡（新潟）（2026年3月23日 甲子園）

パドレス・ダルビッシュ有投手（39）が23日、自身のX（旧ツイッター）を更新。第98回選抜高校野球大会で22年ぶりの勝利を挙げた母校・東北（宮城）を祝福した。

ダルビッシュは自身が出場した04年以来のセンバツ勝利に「母校が選抜で勝利をあげました。おめでとうございます」と投稿した。

東北は初回2死満塁から梅田昊青（3年）、三浦毅大（3年）の2者連続押し出し四球で2点を先取。2回には、松本叶大（3年）の左犠飛、進藤翔愛（3年）の右前適時打で2点を加点した。7回1死一、三塁からはエンドランを仕掛け、佐藤良洸（3年）の三ゴロで貴重な追加点を奪った。

投げては、公式戦初先発の背番号17の左腕・金沢龍希（3年）がチェンジアップを駆使し、打たせて取る投球で5回を3安打1失点。6回からは背番号18の右腕・市川翔央（3年）、背番号10の右腕・狩野哲平（3年）、背番号11の石崎隼（2年）とつないでリードを守り切った。