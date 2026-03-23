正直ダイソーの一択です！「落としても大惨事にならん！」「リアルじゃないのが逆に良い」

ダイソーで並んでいる「グリーンポット」。正直、見た目は「いかにもフェイク」な質感ですが、実はそこが最大のメリットでした。本物の植物のような重さや割れるリスクがなく、裏面がフラットで壁面アレンジもしやすい…。110円（税込）だからこそ、気兼ねなく使い倒せる「実用性重視」のインテリアをレポートします。

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商品情報

商品名：グリーンポット

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480810805

リアルさは求めない！「つるん」とした質感が掃除をラクにする

ダイソーのインテリア売り場で見かける、コロンとした丸みが特徴の「グリーンポット」110円（税込）。

公式HPによると、植物の種類はアイビーとグレープリーフの2種類が掲載されていました。

正直なところ、近くで見ればプラスチック感は隠せませんし、本物そっくりのクオリティを期待する人には向きません。

ですが、土の部分が「つるん」としたプラスチック製なのは、実はメンテナンス面で非常に優秀。本物っぽい加工がされていない分、ホコリが溜まってもサッと一拭きで綺麗になります。

キッチンや洗面所など、衛生的に保ちたい場所に置くなら、この「リアルじゃないツルツル感」こそが正解と言えます。

落としても大惨事にならない！「割れない・痛くない」安心感

このフェイクグリーンの強みは、ポット部分が非常に軽量かつ『割れにくい』素材であること。

陶器の鉢だと、不意の衝撃や地震などで棚から落っことしてしまったら、パリンと割れて破片が飛び散る大惨事になりますが、これならその心配は無用です。

軽いので、万が一足の上に落としてしまっても痛くありません。

小さなお子様やペットがいるご家庭で、安全面を最優先に考えたい場合には、高価な観葉植物よりもこのダイソーのポットが圧倒的に扱いやすいはず。

110円という安さでこの「安心感」が買えるなら、選択肢としては十分アリです。

裏面がフラット！固定が驚くほどカンタン

さらに実用的なのが、ポットの裏面の形状です。裏側がフラットな設計になっているため、棚に置いた時の安定感が抜群。粘着テープなどで固定するのも非常に簡単なんです！





「本物の植物は重くて壁には飾れないし、手入れも面倒」という場所も、このポットなら自由自在。ウォールシェルフや壁面の負担になりにくいのがGOOD！

ダイソーのグリーンポットは、見た目のリアルさよりも「飾りやすさ」と「手軽さ」を優先したい人にとって、まさに一択と言える名脇役でした。

ダイソーの「グリーンポット」は、安全性とメンテナンス性に特化した、気取らず使えるインテリアです。

お部屋にちょっとした緑の彩りが欲しいけれど、手間やリスクは最小限にしたいという方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。