正直ダイソーの一択です！「落としても大惨事にならん！」「リアルじゃないのが逆に良い」
商品情報
商品名：グリーンポット
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480810805
リアルさは求めない！「つるん」とした質感が掃除をラクにする
ダイソーのインテリア売り場で見かける、コロンとした丸みが特徴の「グリーンポット」110円（税込）。
公式HPによると、植物の種類はアイビーとグレープリーフの2種類が掲載されていました。
正直なところ、近くで見ればプラスチック感は隠せませんし、本物そっくりのクオリティを期待する人には向きません。
ですが、土の部分が「つるん」としたプラスチック製なのは、実はメンテナンス面で非常に優秀。本物っぽい加工がされていない分、ホコリが溜まってもサッと一拭きで綺麗になります。
キッチンや洗面所など、衛生的に保ちたい場所に置くなら、この「リアルじゃないツルツル感」こそが正解と言えます。
落としても大惨事にならない！「割れない・痛くない」安心感
このフェイクグリーンの強みは、ポット部分が非常に軽量かつ『割れにくい』素材であること。
陶器の鉢だと、不意の衝撃や地震などで棚から落っことしてしまったら、パリンと割れて破片が飛び散る大惨事になりますが、これならその心配は無用です。
軽いので、万が一足の上に落としてしまっても痛くありません。
小さなお子様やペットがいるご家庭で、安全面を最優先に考えたい場合には、高価な観葉植物よりもこのダイソーのポットが圧倒的に扱いやすいはず。
110円という安さでこの「安心感」が買えるなら、選択肢としては十分アリです。
裏面がフラット！固定が驚くほどカンタン
さらに実用的なのが、ポットの裏面の形状です。裏側がフラットな設計になっているため、棚に置いた時の安定感が抜群。粘着テープなどで固定するのも非常に簡単なんです！
「本物の植物は重くて壁には飾れないし、手入れも面倒」という場所も、このポットなら自由自在。ウォールシェルフや壁面の負担になりにくいのがGOOD！
ダイソーのグリーンポットは、見た目のリアルさよりも「飾りやすさ」と「手軽さ」を優先したい人にとって、まさに一択と言える名脇役でした。
ダイソーの「グリーンポット」は、安全性とメンテナンス性に特化した、気取らず使えるインテリアです。
お部屋にちょっとした緑の彩りが欲しいけれど、手間やリスクは最小限にしたいという方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。