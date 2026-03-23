100均のが正解だったわ…ズボラな私もこれなら続く！発想が天才的な手袋

掃除が面倒な理由の一つに「道具を使い分ける手間」がありませんか？セリアで見つけた「お掃除用手袋たわし」は、まさにそんなズボラさんにこそ使ってほしい天才的アイテム。スポンジもブラシも不要、自分の「指」がそのまま掃除道具になるという画期的な手袋の実力をレポートします！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：お掃除用手袋たわし

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：20×17cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4968951218386

道具の持ち替え不要！「指感覚」で汚れを狙い撃ちできる幸せ

セリアの掃除グッズコーナーで見つけた、110円（税込）の「お掃除用手袋たわし」。

見た目は少し厚手の手袋ですが、材質はポリエステル100％のゴワゴワとした質感です。最大の魅力は、スポンジやブラシでは届きにくい細かい場所を、自分の指先の感覚だけで直感的に掃除できること！

「この隙間、スポンジが入らない…」というストレスも、これなら掴んだり、つまんだりして汚れを落とせます。

色々な道具を何度も持ち替えなくても、これ一枚手にはめるだけで準備完了。掃除のハードルがグッと下がるので、重い腰が上がらない時でもサッと取りかかれます。

手や指でなぞるだけ！変幻自在な掃除スタイル

実際に使ってみて感動したのが、お風呂椅子の裏側や座面の穴など、複雑な形状の掃除です。指を隙間に差し込んで「くるり」となぞるだけで、ぬめりや汚れを簡単に落とすことができました。

蛇口の付け根やシャワーホースなど、丸みのある場所も手で包み込むように洗えるので、磨き残しがありません。

手を開いて擦れば床面も一気にお掃除できます。

手袋自体が「たわし」のようにゴワゴワしているため、軽い力でも汚れ落ちが良いのが高ポイント。

ただし、塩素・酵素系の漂白剤やカビ除去剤、d-リモネン含有の洗剤、研磨剤などは使用不可なので注意が必要ですが、普段の中性洗剤だけでもその洗浄力を十分に実感できますよ。

幅広ゴムで「滑り」をガード！使い手のことを考えた設計

掃除中、石鹸や水で手が滑って手袋が外れそうになる…というイライラも、この手袋なら心配無用です。手首のゴムがかなり幅広に設計されているため、しっかりとホールド感があり、激しく動かしても抜けにくいのが優秀。

細部まで使い手の動線を考え抜いた設計に、セリアの本気を感じます。

使い終わった後は、よく洗って乾かしておくだけ。110円という安さなので、汚れが目立ってきても気軽に買い替えられるのも嬉しいですよね。

セリアの「お掃除用手袋たわし」は、自分の手が最強の掃除道具に変わる、驚きのアイデア商品でした。細かい場所の汚れが気になっている方は、ぜひ一度この「指先掃除」の快適さを体感してみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。