第一屋製パンは、こだわりのあんこがたっぷり詰まった「感動あんぱん」シリーズの春限定商品「感動あんぱん さくらあん」を4月1日から発売する。

同商品には、一般的な白いんげん豆ベースの「ピンク色のさくらあん」ではなく、十勝産あずき100％のこしあんに静岡県産桜葉を練り込んだ、こだわりの“さくらあん”を使用している。あずき本来の風味を生かしたあんにすることで、「感動あんぱん」のコンセプトである“あずき本来の風味をしっかり楽しめる”ことと“桜の風味を楽しめる”ことを両立した。あんこ好きの人も納得のボリュームでありながら、最後までくどさを感じさせない自然で上品な口当たりは、まさに「感動」の味わいになっている。素材と製法にこだわり抜いた、今だけの特別なあんぱんを楽しんでほしい考え。



「感動あんぱん さくらあん」

「感動あんぱん」シリーズは、ひと手間かけて炊き上げた十勝産あずき100％の上品なあんこが、たっぷり詰まったあんぱんシリーズ。「あずき本来の味が楽しめるあんこ」の“おいしさ”と「ぎっしり詰まっている」という“驚き”＝「感動」を味わってもらいたいという思いを込め、商品名を名付けた。

「感動あんぱん」の感動の秘密は、北海道十勝産あずきを100％使用したあんことのこと。ひと手間かけた上品な甘さのあんこがたっぷり詰まっている。あんこが引き立つ酒種入りの風味豊かな生地になっている。

「感動あんぱん さくらあん」は、酒種入りの風味豊かなパン生地で、十勝産あずき100％のこしあんに静岡県産桜葉の塩漬けを練りこんださくらあんをたっぷり包み、表面に白ごまをトッピングして焼き上げた。

［小売価格］オープン価格

［発売日］4月1日（水）

第一屋製パン＝https://www.daiichipan.co.jp