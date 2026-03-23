カシオ計算機は、日本の伝統工芸である漆塗り技術と当社電卓の最上位モデル「S100」シリーズを融合させた特別モデル「S100X−JC1−U」を4月9日に発売する。同製品は、老舗越前漆器メーカー「山久漆工（やまきゅうしっこう）」の熟練塗師が一台ずつ手作業で漆の塗装を施しており、世界限定650台の生産となる。

今回案内する「S100X−JC1−U」は、同社電卓のフラッグシップモデルである「S100X」をベースに、日本を代表する伝統工芸「漆塗り」を掛け合わせた特別なモデル。長い歴史を持つ日本の漆文化を融合させることで、所有する歓びを感じ、長く使用できる逸品を目指した。



「S100X−JC1−U」

福井県鯖江市の工房で一点ずつ仕上げられる美しいボディは、天然漆100％の深く濃い艶と格調高い佇まいが特徴になっている。漆の木から採取した天然の樹液を濾過し、不純物を取り除いた生漆を原料に使用。精密加工されたアルミニウム合金のボディに、漆塗りの仕上げ方のひとつ「溜塗（ためぬり）」を施し、赤色の下地に半透明な飴色の漆を重ねることで、深みのある赤茶色やえんじ色を生み出している。漆塗りの工程や乾燥を経て山形カシオで組み立てを行い、1ヵ月以上の製造期間をかけて仕上げたモデルになっている。

同製品のベースとなる電卓「S100」シリーズは、同社の電卓で唯一、山形カシオでの国内生産。液晶は低反射・高コントラストで、さまざまな光源下でも数字が鮮明に表示される。液晶の文字色には万年筆のインクをイメージした上品な紺を採用した。





今回、特別仕様のパッケージは、芯材を用いた堅牢な箱に、深みのある黒地に伝統的な金模様をあしらい、カシオのロゴには金箔押しを施した。日本の美意識を感じさせるデザインで、所有する歓びを一層高める。

同社は「驚きを身近にする力で、ひとりひとりに今日を超える歓びを。」というパーパスのもと、これまで世の中にはない新たな価値を生み出してきた。今後も電卓事業において、計算機能の追求だけでなく、使う人に歓びと誇りをもたらすデザインを追求していく考え。

山久漆工は、福井県鯖江市に拠点を置く、1930年創業・約95年の歴史を持つ越前漆器メーカー。長年にわたり伝統的な漆器の製作技術を継承しつつ、現代的なニーズにも対応した多彩な製品開発にも積極的に取り組んでいる。越前漆器の産地企業として、漆を用いたものづくりの可能性を深く探求し続けている。

［小売価格］9万9000円（税込）

［発売日］4月9日（木）

カシオ計算機＝https://www.casio.com/jp