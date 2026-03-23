

「CHARMY Magica 手肌＋（プラス）除菌」

ライオンは、除菌効果（スポンジに対して。すべての菌を除菌するわけではない）や高い洗浄力で手早く洗い上げる力はそのままに、手肌の水分を逃さず（洗剤成分の手肌表面への吸着による。完全に水分の蒸散をおさえるわけではない）手肌にやさしい食器用洗剤「CHARMY Magica 手肌＋（プラス）除菌」を、4月15日から発売する。

洗浄力・除菌効果と手肌へのやさしさを両立した食器用洗剤「CHARMY Magica 手肌＋（プラス）除菌」を新発売する。水分蒸散ブロック成分で洗った後の手肌の水分を逃さないから手肌にやさしい。「Magica」共通として、独自のナノ洗浄成分配合なので、油汚れを水のようにサラサラ落として食器洗いが手早く片づくというう。

「CHARMY」ブランドは、食器用洗剤「Magica」や食洗器用洗剤「クリスタ」などを通じて、食器洗いがラクになる新習慣の創造に取り組んでいる。

同社の調査によると、生活者は食器用洗剤の不満点として、「油汚れの落ちやすさ」と同率で「手肌へのやさしさ」を求めていることが分かった。しかしその一方で、86％もの生活者が手肌にやさしいタイプの洗剤は洗浄力や除菌力が弱そうと回答しており、洗浄力と手肌のやさしさは両立できないと諦めていることがわかった。

こうした生活者の悩みを解決するため、従来の「Magica」と同様の洗浄力・除菌効果を兼ね備えながら、独自の技術で手肌の水分も逃さない（n＝998、WEB調査（2025年12月実施）、同社調べ）食器用洗剤「CHARMY Magica 手肌＋（プラス）除菌」を新発売する。これからも、生活者に食器洗いがよりラクになる新習慣を提供し、新たな市場を創造していく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］4月15日（水）

ライオン＝https://www.lion.co.jp/ja