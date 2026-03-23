JOY、持ち株の含み益なくなり嘆き「これって捜索願い出した方がいいですか？」
タレントのJOYが23日、自身の公式Xを更新し、日経平均株価の暴落を受け、持ち株も下がっていることを嘆いた。
【Xより】日経平均が暴落！持ち株の利益消えたJOY
定期的に株について報告するJOYは今回、「先週まであったはずの株の含み益がなくなってるんですけど、これって捜索願い出した方がいいですか？仲間います？」と、持ち株が含み損になったことを嘆いた。
投資にハマるJOYは2025年4月7日、当日の日経平均株価が一時、2900円を超える大幅な下落もあり、「投資してるみんな、この下げの中どう対応してる？瞳を閉じて耐えてる？泣きながら売った？もしくは余力あって買ってる？そもそも上手くポジション調整してたからくらってない？僕は山手線で音楽聴きながら泣いてます」と暴落の影響を受けたことを伝えると、ネット上では心配する声が出ていた。
JOYは2026年1月に所属事務所を退所し、独立したことを報告している。
【Xより】日経平均が暴落！持ち株の利益消えたJOY
定期的に株について報告するJOYは今回、「先週まであったはずの株の含み益がなくなってるんですけど、これって捜索願い出した方がいいですか？仲間います？」と、持ち株が含み損になったことを嘆いた。
投資にハマるJOYは2025年4月7日、当日の日経平均株価が一時、2900円を超える大幅な下落もあり、「投資してるみんな、この下げの中どう対応してる？瞳を閉じて耐えてる？泣きながら売った？もしくは余力あって買ってる？そもそも上手くポジション調整してたからくらってない？僕は山手線で音楽聴きながら泣いてます」と暴落の影響を受けたことを伝えると、ネット上では心配する声が出ていた。
JOYは2026年1月に所属事務所を退所し、独立したことを報告している。