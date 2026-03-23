立川志らく『ひるおび』で「メディアは煽っていく」 恵俊彰が猛反論「こっちは、平等にやっているんですよ！」
落語家の立川志らくが、23日放送のTBS系『ひるおび』（前10：25）に生出演。恵俊彰から“猛反論”を受ける一幕があった。
【画像】放送後には…改めて自身の見解を記した立川志らく
ガソリン価格に関するニュースの中で、志らくが「大きな会社、物流関係は気を使って見ておかなくちゃいけないんだけど、視聴者の方々はあまりパニックにならないことです。オイルショックの時もそうだし、去年の米騒動もそうだけど。メディアは徹底的に、ワーッと煽っていくから、パニックになっちゃう」と話すと、恵がすかさず「師匠、煽っているわけじゃないです！」と反論。
恵が続けて「情報を提供しているだけですよ。（志らくが）味方なのか、敵なのかわからない。よくわからないなぁ」とコメント。志らくが「『ひるおび』なんかは、事実を伝えて…」と続けると、恵は「（志らくは）自分の情報だけでしょう？それって。こっちは、平等にやっているんですよ。決して煽っているわけじゃないですから、決して」と改めて訴えていた。
【画像】放送後には…改めて自身の見解を記した立川志らく
ガソリン価格に関するニュースの中で、志らくが「大きな会社、物流関係は気を使って見ておかなくちゃいけないんだけど、視聴者の方々はあまりパニックにならないことです。オイルショックの時もそうだし、去年の米騒動もそうだけど。メディアは徹底的に、ワーッと煽っていくから、パニックになっちゃう」と話すと、恵がすかさず「師匠、煽っているわけじゃないです！」と反論。
恵が続けて「情報を提供しているだけですよ。（志らくが）味方なのか、敵なのかわからない。よくわからないなぁ」とコメント。志らくが「『ひるおび』なんかは、事実を伝えて…」と続けると、恵は「（志らくは）自分の情報だけでしょう？それって。こっちは、平等にやっているんですよ。決して煽っているわけじゃないですから、決して」と改めて訴えていた。