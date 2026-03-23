小嶋陽菜、ミニTからウエストチラ見せショットに熱視線「思わず二度見」「スタイル最高すぎる」
【モデルプレス＝2026/03/23】元AKB48でタレントの小嶋陽菜が3月22日、自身のInstagramを更新。宮古島旅行での姿を公開し、注目を集めている。
【写真】37歳元AKB神7「思わず二度見」話題のミニTショット
小嶋は「宮古島に来ました」とつづり、写真を投稿。「空港で買ったキティちゃんTシャツと、Newデニム ぺたんこの靴と合わせても脚が綺麗に見える」と記した小嶋は、屋外にて、ピンク色のショート丈のTシャツにデニム、髪にはハイビスカスの花を合わせ、チラリと見せたヘルシーなウエストが際立つ姿を公開している。
この投稿は「可愛すぎる」「お花が宮古島っぽくて素敵」「いつまでたっても美人で憧れ」「スタイル最高すぎる」「Tシャツコーデ似合ってる」「脚長すぎ」「思わず二度見」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳元AKB神7「思わず二度見」話題のミニTショット
◆小嶋陽菜「空港で買ったキティちゃんTシャツ」ウエストチラ見せ
小嶋は「宮古島に来ました」とつづり、写真を投稿。「空港で買ったキティちゃんTシャツと、Newデニム ぺたんこの靴と合わせても脚が綺麗に見える」と記した小嶋は、屋外にて、ピンク色のショート丈のTシャツにデニム、髪にはハイビスカスの花を合わせ、チラリと見せたヘルシーなウエストが際立つ姿を公開している。
◆小嶋陽菜の投稿に反響
この投稿は「可愛すぎる」「お花が宮古島っぽくて素敵」「いつまでたっても美人で憧れ」「スタイル最高すぎる」「Tシャツコーデ似合ってる」「脚長すぎ」「思わず二度見」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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