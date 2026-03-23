【かっぱ寿司】あさり×豚骨の春ラーメン3種を期間限定販売

回転寿司チェーン「かっぱ寿司」は、3月26日(木)から4月15日(水)までの期間限定で、「春の贅沢ラーメン」3種と「追いシャリ ザク旨ラー油チャーシュー」を全国店舗(一部改装中店舗を除く)で販売する。博多豚骨スープにあさりの旨みを重ねた、春休みシーズン向けの限定メニューとなる。

今回登場するラーメンは、豚骨のコク深い味わいにあさりの風味が香り立つ一杯。かっぱ寿司オリジナルの極細麺を使用し、春らしい軽やかさと満足感を両立させた。ラインアップは、シンプルにあさりの旨みを楽しめる「あさりの豚骨春ラーメン」、香ばしいチャーシューを合わせた「あさりとチャーシューの豚骨春ラーメン」、たらこのプチプチ食感がアクセントの「あさりとたらこの豚骨春ラーメン」の3種類。

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また、ラーメンの〆として楽しめる「追いシャリ ザク旨ラー油チャーシュー」も同時販売。フライドガーリックなどを含むラー油とチャーシューをのせた追いシャリをスープに合わせることで、最後の一口まで満足感のある味わいを楽しめる。

〈販売ラインアップ(価格は税込)〉

◆あさりの豚骨春ラーメン 490円〜

◆あさりとチャーシューの豚骨春ラーメン 540円〜

◆あさりとたらこの豚骨春ラーメン 540円〜

◆追いシャリ ザク旨ラー油チャーシュー 190円〜