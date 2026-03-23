俳優の北川景子（３９）が２３日、都内で食品メーカー「キッコーマン」の「キッコーマン豆乳 ２０２６年度事業戦略＆新ＣＭ発表会」に登壇した。

北川は２５日から全国で放映開始となる新テレビＣＭ「実は意外と豆乳も」篇に出演している。記者会見には柔らかい色味の“豆乳ファッション”で登場し、「今日は白っぽいというか生成っぽい色にしたくてこの衣装にしました」と笑顔で明かした。

豆乳は「毎日飲む」といい、「初めて飲んだのが東京に出てきた１７歳の時にモデルの仕事を始めた時に、すごくきれいな先輩が美容と健康のために飲んでいると言っていて飲んだ。（直近の）４、５年は毎朝プロテインを豆乳で飲むのが日課になっています」と熱弁。豆乳料理では「一番多いのはお鍋。豆乳鍋にしたりとか、子供たちにスープにしたり、プリンにしたり、パウンドケーキもおいしかったりして、いろいろ料理にも使います。（家族は）おいしいって言ってくれています」と笑顔だった。

新年度の目標を聞かれると、「この年齢になると新年度で新しいということもない」と笑いつつ、「上の娘が年長さんになって幼稚園最後になるので、健康に気を使って生きていきたい」と掲げた。「この新年度からも元気に家庭も回していけるように、タンパク質をとって、プロテインを飲んで、豆乳も取りたい。仕事も新たな挑戦の予感もある。体力と健康に気をつかっていきたい」と意気込んだ。