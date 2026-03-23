日本時間26日、ついにメジャーリーグが開幕する。日本人選手が目覚ましい活躍を見せ、大注目のMLBだが、今シーズンは15人の日本人メジャーリーガーがプレーする予定だ。ニュース番組『ABEMA Morning』では注目選手について紹介した。

【映像】MLB注目の日本人選手とベネズエラ代表選手

まず注目は、ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースの日本人トリオ。

今シーズン、ドジャースでは初めて二刀流で開幕を迎える大谷翔平選手。日本時間19日に行われたジャイアンツとのオープン戦でマウンドに上がり、5回途中まで1安打無失点4奪三振の好投を見せた。シーズンを通しての二刀流での活躍が期待できる。

そして、ロバーツ監督が先発ローテーション入りを明言している佐々木朗希投手。オープン戦での防御率が13点台と若干の不安が残る中、開幕までに調子を上げてくるのかも注目したい。

去年のワールドシリーズMVPの山本由伸投手は開幕投手が決定している。パドレスとのオープン戦では5回7奪三振の快投を見せるなど準備は万全のようだ。山本投手が先発するドジャースの開幕戦は日本時間27日、本拠地にダイヤモンドバックスを迎え行われる。

続いて注目したいのは、今年からメジャーに挑戦する日本人選手3人だ。

ブルージェイズ・ホワイトソックス・アストロズに移籍の注目選手とは…

巨人からブルージェイズに移籍した岡本和真選手。ヤクルトからホワイトソックスに移籍した村上宗隆選手。西武からアストロズに移籍した今井達也投手。それぞれオープン戦で好調な様子を見せているが、中でも武内絵美アナウンサーが注目しているのが、村上選手だ。

「村上選手が所属するホワイトソックス、実は過去2年連続で地区最下位に沈んでいる。村上選手の思い切ったスイングで上昇のきっかけとなるような活躍を期待したい」（武内アナ、以下同）

そして武内アナは日本人選手以外にも、注目している選手がいるという。

「ブリュワーズのジャクソン・チョーリオ選手。ベネズエラ代表としてWBC優勝を果たした22歳の若武者だ。2024年にメジャーデビューし、走攻守すべてがトップレベル。昨シーズンはけがもあったが、2年連続で20本塁打、20盗塁を決める活躍を見せた。そしてWBCでは9番で出場し優勝に貢献。その勢いで今シーズンの活躍も期待している」

武内アナが注目する村上選手とジャクソン・チョーリオ選手は日本時間27日に行われる開幕戦でいきなり対戦する。この試合も見逃せない。（『ABEMA Morning』より）