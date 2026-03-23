パステルと桔梗信玄餅のコラボ♡和テイストスイーツが勢揃い

和スイーツ好きにはたまらない、夢のコラボが実現♡「パステル」と山梨銘菓「桔梗信玄餅」が出会い、和の美味しさをぎゅっと詰め込んだ限定スイーツが登場します。なめらかプリンをはじめ、ブラウニーやマドレーヌ、さらには人気の食パンまで、バリエーション豊かなラインナップ。和と洋が融合した贅沢な味わいを、この春ぜひ楽しんでみてください♪

なめらかプリンで味わう和の贅沢

「なめらか桔梗信玄餅プリン」は、2026年4月1日（水）発売、参考小売価格500円（税込）。全国の「パステル」店舗やスーパーマーケットなどで販売されます。

香ばしいきな粉を合わせたなめらかなプリンに、黒みつをトッピング。もっちりとした口あたりと、なめらかさが同時に楽しめる新感覚の仕上がりです。

きな粉の風味と黒みつのコクが重なり合い、「桔梗信玄餅」の味わいを繊細に表現した一品となっています。

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焼き菓子＆人気パンも登場

「世にもおいしい」シリーズからは、2026年4月6日（月）発売の『世にもおいしい和ブラウニー 桔梗信玄餅』が参考小売価格237円（税込）で登場。

黒みつを練り込んだホワイトチョコベースの生地に、きな粉風味チップとチョコチップをサンドし、ザクザク食感が楽しめます。

同じく4月6日（月）発売の『世にもおいしい桔梗信玄餅マドレーヌ』は参考小売価格291円（税込）。

黒みつを練り込んだしっとり生地に、きな粉風味チップを加え、やさしい甘みと香ばしさが広がります。どちらも“桔梗の花”をあしらった新デザインパッケージで登場します。

さらに、2026年4月6日（月）には『ねこねこ食パン 桔梗信玄餅』も再登場。黒糖風味とミルク100%の生地で茶トラ柄に仕上げ、きな粉とわらび餅を練り込んだ、もちもち食感が楽しめる人気商品です。

*すべての商品、一部取り扱いのない店舗、価格が異なる店舗、発売日が異なる店舗がございます。なくなり次第終了となります。

*公式オンラインストアでは、単品販売はございません。

春だけの特別コラボを楽しんで♡

和と洋の魅力が重なり合った「パステル×桔梗信玄餅」のコラボスイーツは、ひと口ごとにほっとする美味しさが広がる贅沢なラインナップ♡

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのちょっとしたギフトにもぴったりです。期間限定だからこそ味わえる特別な美味しさを、この機会にぜひチェックしてみてください♪