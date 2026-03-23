午後は天気回復傾向も北陸はにわか雨

けさは関東や静岡を中心に雨が降りましたが、午後はゆっくりと天気が回復傾向です。ただ、関東甲信の内陸では午後もにわか雨の所があるでしょう。また、北陸は日差しが出ますが、上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になり、局地的に雨や雷雨がありそうです。北海道もにわか雨があり、内陸や山沿いはにわか雪の所があるでしょう。気温はきのうより高い所が多くなりますが、天気回復が遅い東京はきのうより低い予想です。

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今週は短い周期で低気圧が近づく

今週は短い周期で列島に低気圧が近づきます。あす午前中は全国的に晴れますが、午後は西日本で次第に雲が広がり、九州は夜から雨が降る見込みです。あさって水曜日は西日本で雨の範囲が広がり、東日本も午後から次第に雨が降り出すでしょう。関東も水曜日の夜は本降りの範囲が広がる見込みです。

京都と熊本で桜開花

きょうは京都と熊本で桜の開花発表がありました。東京や名古屋はすでに開花していて、今週後半以降が見頃になりそうです。大阪は3月25日の開花予想で、来週後半以降が見頃です。仙台の開花予想は3月30日で、平年（4月8日）より早いでしょう。