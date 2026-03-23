スバル新型ラリーカーはBRZ。ターボ×4WDで全日本参戦へ、独自の進化に注目

スバルは、現在市販されている「BRZ（FR・自然吸気エンジン）」を4WD（AWD）化して、ターボエンジンを搭載した新型モデルを開発していることを明かしました。

これは、2026年スーパー耐久シリーズ開幕戦にて明かされたもので、全日本ラリー選手権に投入する参戦車として投入するといいます。

【画像】超カッコいい！ これが「新 4WDマシン」です。画像で見る！（30枚以上）

2026年スーパー耐久シリーズの開幕戦が行われたモビリティリゾートもてぎにおいて、スバルは日本国内モータースポーツ活動の新たな展開を発表しました。

そのなかで日本国内ラリーの最高峰である全日本ラリー選手権に向けて、てきた「WRX S4」から「BRZ」に変更した新型マシンの投入を計画しています。

今回の発表において同社は「今現在WRXで参加させていただいてますが、大幅に戦闘力を向上したマシンを新規で開発しております」と説明しました。

ベース車両を4ドアセダンから2ドアクーペに変更し、新たなパッケージングで競技に臨む方針です。

開発中の新型ラリーカーについて、「ベースはBRZを用いながら、エンジンは水平対向のターボとAWD、ここを組み合わせてクルマを作ってます」と説明。

市販モデルのBRZは後輪駆動（FR）かつ自然吸気エンジンを採用していますが、競技向けに駆動方式を4WDとし、ターボエンジンに換装するといいます。

舗装路と未舗装路が混在するラリー競技において、トラクションと出力の向上を意図した設計変更と見られます。

BRZにターボエンジンと4WDを組み合わせた競技車両のパッケージングは、全日本ダートトライアル選手権においてチーム「Castrol with TEIN」の参戦車両が同様の仕様を採用している事例があります。

今回のスバルによる新車両の構想が発表された際にも、SNS等でこの共通点が話題に挙がりました。

メーカー自らが手掛けるターボ化および4WD化において、実戦の現場でどのような技術的アプローチや進化が見られるのか、スバル独自の仕上がりが注目されるポイントとなっています。

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参戦体制に関しては、「スバルチーム新井の形で参戦させていただいて、ドライバーは新井敏弘選手で変わりません」と明かしています。

公開された開発車両のイメージ画像では、ベース車両のシルエットを残しつつ、ラリーカー特有のルーフスクープや大型リアウィングが装着されている様子が確認できます。

また、足元には未舗装路用と見られるタイヤが装備されており、実戦に向けた開発が進行中です。

投入時期は「2026年の前半を目指して今鋭意開発中」としており、後日改めて詳細な情報が公開される予定です。