笠りつ子が未発表パター『ダマスカスミルド』で高速グリーンを完全攻略 「スピードが合っていた」【勝者のギア】
＜Vポイント×SMBCレディス 最終日◇22日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞国内女子ツアー今季第3戦の最終日は、首位と1打差から出た38歳の笠りつ子が、4バーディ・2ボギーの「70」をマーク。トータル3アンダーで逆転し、5年ぶりのツアー通算7勝目をつかんだ。その3日間で一番活躍したクラブを聞かれると、「パター」という答えがすぐに返ってくる。
【画像】すごい“波紋”がフェースに！笠りつ子のダマスカスパター
トータルアンダーパーはわずか4人。難所は高速グリーンで選手たちが手を焼くなか、笠は「速く仕上がったグリーンが好き。スピードが合ってました」とこれを攻略。そこで握られていたのは、今季から投入したオデッセイの未発表パター『ダマスカス ミルド セブン DB』だった。ソリッドな打感でも球足が速すぎないのが特徴。痺れる終盤戦でも柔らかい表情でどこか余裕を感じさせたのは、タッチに絶対的な自信があったからだろう。パット数を見ると、2日目は『25』で全体2位の好成績を記録。3日間の平均も『28.33』で全体12位と上位につけた。「フィーリングが最近いい感じに合ってきていて、今週は速さのあるグリーンでマッチしました。ロングパットも入ってくれた」と、最新パターに終始手応えを感じ続け、ここを優勝につなげた。また2019年にクラブ契約フリーになったが、現在も“古巣”ホンマのクラブを多く愛用している。なかでも目立つのがアイアン。5番と7番から10番（PW）は2016年モデルの『TW737P』を、6番は15年モデルの『TW727P』を長年使い続けている。クラブを選ぶ際に最も大事にしていることを聞かれた笠は「絶対に顔！ 顔が大事」と即答。続けて「…中身もだけど」と補足し、笑いを誘った。アイアンはとにかくこれを手放すことができないのだが、もちろん理由は「顔が好きだから」。キャディを務める父の清也さんは、「あと1セットはある」とも明かす。「あのアイアン一筋です」という笠の言葉にはうなずくしかない。ただ、6番だけ別のモデルを使用しているのは、「そこだけしっくりこなかったから、古いものをいれました」とのこと。しかし、同じ顔なのに“しっくりこない”という理由を言語化するのは難しく、ここに関しては「感覚」の部分が大きいという。3本入っているウェッジは、46度のみタイトリストの『ボーケイ フォージド』で、52度、57度はホンマの『TW-W』という構成。これまでは57度もタイトリストだったが、今週からホンマのウェッジを投入した。ドライバーも「新しいものも試しているけど…」というが、23年に発売されたキャロウェイの『パラダイム???』が絶対的エース。理由はこちらも「顔がイケメンで打感もいい」というのだから、好みは徹底している。3Wは「ずっと迷子でしっくりこなかった」と長年の懸案事項だったが、「やっと去年しっくりくるものが出て、使わせてもらってる」というピンの『G440 MAX』がハマった。【笠りつ子の優勝セッティング】1W：キャロウェイ PARADYM???（10.5° TOUR AD TP-6 SR）3W：ピン G440 MAX（15°TOUR AD DI-6 SR）7W：ホンマ TW737 FWc（21°VIZARD EX-C65 SR）4UT：キャロウェイ ELYTE MAX FAST（21°TOUR AD DI-75HY S）5,7〜10I：ホンマ TW737P（N.S.PRO 850GH R）6I：ホンマ TW727P（N.S.PRO 850GH R）46°：タイトリスト VOKEY FORGED（N.S. PRO 850GH R）52,57°：ホンマ TW-W（N.S. PRO 850GH R）PT：オデッセイ DAMASCUS MILLED SEVEN DBBALL：タイトリスト Pro V1x
<ゴルフ情報ALBA.Net>
Vポイント×SMBCレディス 最終結果
笠りつ子が優勝会見で明かした38歳の“苦悩”と“葛藤”
初V時から入れ替えた3WとPTが大活躍 モンスターコースで6打差圧勝劇を見せた菅楓華の14本
新ウェッジ投入、4U→7Wで“距離問題”も解決 佐久間朱莉が『G430』を替えない理由
山下と畑岡がトップ5入り 米女子ツアー最終結果
トータルアンダーパーはわずか4人。難所は高速グリーンで選手たちが手を焼くなか、笠は「速く仕上がったグリーンが好き。スピードが合ってました」とこれを攻略。そこで握られていたのは、今季から投入したオデッセイの未発表パター『ダマスカス ミルド セブン DB』だった。ソリッドな打感でも球足が速すぎないのが特徴。痺れる終盤戦でも柔らかい表情でどこか余裕を感じさせたのは、タッチに絶対的な自信があったからだろう。パット数を見ると、2日目は『25』で全体2位の好成績を記録。3日間の平均も『28.33』で全体12位と上位につけた。「フィーリングが最近いい感じに合ってきていて、今週は速さのあるグリーンでマッチしました。ロングパットも入ってくれた」と、最新パターに終始手応えを感じ続け、ここを優勝につなげた。また2019年にクラブ契約フリーになったが、現在も“古巣”ホンマのクラブを多く愛用している。なかでも目立つのがアイアン。5番と7番から10番（PW）は2016年モデルの『TW737P』を、6番は15年モデルの『TW727P』を長年使い続けている。クラブを選ぶ際に最も大事にしていることを聞かれた笠は「絶対に顔！ 顔が大事」と即答。続けて「…中身もだけど」と補足し、笑いを誘った。アイアンはとにかくこれを手放すことができないのだが、もちろん理由は「顔が好きだから」。キャディを務める父の清也さんは、「あと1セットはある」とも明かす。「あのアイアン一筋です」という笠の言葉にはうなずくしかない。ただ、6番だけ別のモデルを使用しているのは、「そこだけしっくりこなかったから、古いものをいれました」とのこと。しかし、同じ顔なのに“しっくりこない”という理由を言語化するのは難しく、ここに関しては「感覚」の部分が大きいという。3本入っているウェッジは、46度のみタイトリストの『ボーケイ フォージド』で、52度、57度はホンマの『TW-W』という構成。これまでは57度もタイトリストだったが、今週からホンマのウェッジを投入した。ドライバーも「新しいものも試しているけど…」というが、23年に発売されたキャロウェイの『パラダイム???』が絶対的エース。理由はこちらも「顔がイケメンで打感もいい」というのだから、好みは徹底している。3Wは「ずっと迷子でしっくりこなかった」と長年の懸案事項だったが、「やっと去年しっくりくるものが出て、使わせてもらってる」というピンの『G440 MAX』がハマった。【笠りつ子の優勝セッティング】1W：キャロウェイ PARADYM???（10.5° TOUR AD TP-6 SR）3W：ピン G440 MAX（15°TOUR AD DI-6 SR）7W：ホンマ TW737 FWc（21°VIZARD EX-C65 SR）4UT：キャロウェイ ELYTE MAX FAST（21°TOUR AD DI-75HY S）5,7〜10I：ホンマ TW737P（N.S.PRO 850GH R）6I：ホンマ TW727P（N.S.PRO 850GH R）46°：タイトリスト VOKEY FORGED（N.S. PRO 850GH R）52,57°：ホンマ TW-W（N.S. PRO 850GH R）PT：オデッセイ DAMASCUS MILLED SEVEN DBBALL：タイトリスト Pro V1x
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Vポイント×SMBCレディス 最終結果
笠りつ子が優勝会見で明かした38歳の“苦悩”と“葛藤”
初V時から入れ替えた3WとPTが大活躍 モンスターコースで6打差圧勝劇を見せた菅楓華の14本
新ウェッジ投入、4U→7Wで“距離問題”も解決 佐久間朱莉が『G430』を替えない理由
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