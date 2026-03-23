見上愛、怖がられないようにした行動が裏目に 「みなさんは気を付けてください」
俳優の見上愛が23日、東京・青山で開催された「SALON 23区 Aoyama Flagship Store オープン記念 記者発表会」に登壇。卒業式や入学式など、春をテーマにトークが展開された。
【全身ショット】鎖骨チラリ！ブラックコーデで登場した見上愛
見上が印象深かった卒業式に関する思い出は、高校卒業時に築地市場に朝食を食べに行ったことだという。卒業式当日の早朝、友人7人と朝食を食べてから卒業式に向かうことになったが「私と友達2人は（約束の時間に集合できて）海鮮丼を食べられたけど、ほかの友達は寝坊してしまいました」というエピソードを披露。
入学式の話になると、自身のことを人見知りだと語り「顔がこわばってしまうと怖がられてしまうから」と人と目が合ったらほほえむようにしていたという。あとになって友人から「それが怖かった」と打ち明けられ、「みなさんは気を付けてください」と苦笑いしながら呼びかけた。
最後に、新生活を送る人に向けて「（私自身）中学高校や大学の友達のことを思い出して出会えて本当によかったなと思います。緊張するかもしれませんが、新しい出会いに恐れずに自分のペースで歩んでもらえれば」とエールを送った。
同店舗ではレーベルやサイズバリエーションを網羅したフルラインナップに加え、インポートアクセサリー、デニム、雑貨などを取り扱う。上質な店舗空間、きめ細やかなサービスやおもてなしを融合させた“新たなブランド体験の場”として25日にオープンする。
【全身ショット】鎖骨チラリ！ブラックコーデで登場した見上愛
見上が印象深かった卒業式に関する思い出は、高校卒業時に築地市場に朝食を食べに行ったことだという。卒業式当日の早朝、友人7人と朝食を食べてから卒業式に向かうことになったが「私と友達2人は（約束の時間に集合できて）海鮮丼を食べられたけど、ほかの友達は寝坊してしまいました」というエピソードを披露。
最後に、新生活を送る人に向けて「（私自身）中学高校や大学の友達のことを思い出して出会えて本当によかったなと思います。緊張するかもしれませんが、新しい出会いに恐れずに自分のペースで歩んでもらえれば」とエールを送った。
同店舗ではレーベルやサイズバリエーションを網羅したフルラインナップに加え、インポートアクセサリー、デニム、雑貨などを取り扱う。上質な店舗空間、きめ細やかなサービスやおもてなしを融合させた“新たなブランド体験の場”として25日にオープンする。