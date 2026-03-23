G TUNE、Ryzen AI 7 450搭載でCopilot+に準拠したノートPC - 本体3色展開
マウスコンピューターは3月23日、ノートPCの新製品としてAMD Ryzen AI 7 450 プロセッサを搭載した「G TUNE P」シリーズを発売した。同日販売を開始しており、直販ストアでの価格は289,800円から。
G TUNE、Ryzen AI 7 450搭載でCopilot+に準拠したノートPC
マウスコンピューターのゲーミングブランド「G TUNE」としてははじめてCopilot+ PCに準拠するノートPC製品。グラフィックスにはNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを組み合わせたことで高い性能を備えており、底面には新開発のエアインテークリフターを搭載して吸気スペースを拡大。本体カラーはブラック、ホワイト、レッドの3色から選択できる。
G TUNE、Ryzen AI 7 450搭載でCopilot+に準拠したノートPC
マウスコンピューターのゲーミングブランド「G TUNE」としてははじめてCopilot+ PCに準拠するノートPC製品。グラフィックスにはNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを組み合わせたことで高い性能を備えており、底面には新開発のエアインテークリフターを搭載して吸気スペースを拡大。本体カラーはブラック、ホワイト、レッドの3色から選択できる。