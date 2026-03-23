【紅の砂漠：パッチノート Ver.1.00.03】 3月23日 配信開始

Pearl Abyssは3月23日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用オープンワールドアクションアドベンチャー「紅の砂漠」において、パッチノート「Ver.1.00.03」の配信を開始した。

今回のアップデートでは、コントローラーやキーボード／マウス時の操作性を改善しているほか、食材および食べ物アイテムの生命力回復量の上方調整、灰色たてがみのキャンプにアイテム保管場所を追加するなど、プレーヤーからのフィードバックをもとに様々な改善・修正内容が含まれている。

同社は、現在もフィードバックをもとに様々な分野を検討しており、今後のアップデートを通じて改善・修正を順次反映するとコメント。なお今回のアップデートは、PS5とSteamで優先的に配信されており、Xbox/Epic Games Store/Mac App Storeでは別日程で実施予定としている。

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