リスキーダイスやG.I.ブックが登場!『HUNTER×HUNTER』G.I.編のアイテムがガシャポンに登場!
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「HUNTER×HUNTER ガシャポン！コレクション G.I.編」を2026年3月 第4週より発売する。全5種で価格は400円。
2026年3月 第4週発売「HUNTER×HUNTER ガシャポン！コレクション G.I.編」(全5種・400円)
「HUNTER×HUNTER ガシャポン！コレクション G.I.編」は、『HUNTER×HUNTER』G.I.編で登場するアイテムを立体物として再現したコレクション。
○ラインナップ
リスキーダイス
聖騎士の首飾り
大天使の息吹
バブルホース
G.I.ブック
リスキーダイス
聖騎士の首飾り
大天使の息吹
バブルホース
G.I.ブック
2026年3月 第4週発売「HUNTER×HUNTER ガシャポン！コレクション G.I.編」(全5種・400円)
「HUNTER×HUNTER ガシャポン！コレクション G.I.編」は、『HUNTER×HUNTER』G.I.編で登場するアイテムを立体物として再現したコレクション。
○ラインナップ
リスキーダイス
聖騎士の首飾り
大天使の息吹
バブルホース
G.I.ブック
リスキーダイス
聖騎士の首飾り
大天使の息吹
バブルホース
G.I.ブック