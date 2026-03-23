美人YouTuber、韓国トレンドの新ヘアカット姿披露「多幸感すごい」「異次元の可愛さ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/23】YouTuber・さくらが3月21日、自身のInstagramを更新。新ヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。
【写真】20歳美人YouTuber「異次元の可愛さ」韓国トレンド“ハッシュカット”で印象ガラリ
さくらは「ハッシュカットやめられない」とつづり、写真を投稿。ヘアサロンと思われる場所で撮影された写真では、ダークカラーで丸みのあるシルエットと襟足にレイヤーを入れた韓国発祥のトレンドヘアスタイルであるハッシュカットにした姿を公開している。
この投稿は「可愛いに決まってる」「多幸感すごい」「異次元の可愛さ」「ハッシュカット似合ってる」「髪型真似したい」「流行りを学んだ」などと注目を集めている（modelpress編集部）
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【写真】20歳美人YouTuber「異次元の可愛さ」韓国トレンド“ハッシュカット”で印象ガラリ
◆さくら、新ヘアスタイル披露
さくらは「ハッシュカットやめられない」とつづり、写真を投稿。ヘアサロンと思われる場所で撮影された写真では、ダークカラーで丸みのあるシルエットと襟足にレイヤーを入れた韓国発祥のトレンドヘアスタイルであるハッシュカットにした姿を公開している。
◆さくらの投稿に反響
この投稿は「可愛いに決まってる」「多幸感すごい」「異次元の可愛さ」「ハッシュカット似合ってる」「髪型真似したい」「流行りを学んだ」などと注目を集めている（modelpress編集部）
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