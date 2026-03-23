菊地亜美「目の下が膨らんで」「3週間経っても消えない」不調の原因明かす「みんなも気をつけて」
【モデルプレス＝2026/03/23】タレントの菊地亜美が22日、自身のInstagramのストーリーズを更新。体の不調とその原因を明かした。
【写真】「目の下が緑に…」目の不調明かした35歳元アイドル
今回、菊地は「微妙な瞬間の動画だけどw 目の下わかりやすい」と子どもを抱っこしている自身の動画を公開した。「目の下が膨らんであざやクマみたくなってるやつ いきなりなんだろう、、老化かな、、3週間経っても消えないって最近ずっと気にしてたら」と目の下が膨らむ不調があったと告白。「まさかの副鼻腔炎でこうなってるらしくて 花粉症からの副鼻腔炎で、目の下が緑に膨れてるから隠そうとして茶色くなってるのわかります？」と原因を明かし、最後に「みんなも気をつけて！！笑」と呼びかけた。
この投稿を受け、ファンからは「心配」「早く良くなりますように」「お大事にしてください」「私も同じ症状で悩んでいました」「情報共有ありがとう」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「目の下が緑に…」目の不調明かした35歳元アイドル
◆菊地亜美「目の下が膨らんで」不調明かす
今回、菊地は「微妙な瞬間の動画だけどw 目の下わかりやすい」と子どもを抱っこしている自身の動画を公開した。「目の下が膨らんであざやクマみたくなってるやつ いきなりなんだろう、、老化かな、、3週間経っても消えないって最近ずっと気にしてたら」と目の下が膨らむ不調があったと告白。「まさかの副鼻腔炎でこうなってるらしくて 花粉症からの副鼻腔炎で、目の下が緑に膨れてるから隠そうとして茶色くなってるのわかります？」と原因を明かし、最後に「みんなも気をつけて！！笑」と呼びかけた。
◆菊地亜美、ファンから心配の声
この投稿を受け、ファンからは「心配」「早く良くなりますように」「お大事にしてください」「私も同じ症状で悩んでいました」「情報共有ありがとう」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】