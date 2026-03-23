テクニカルポイント ドル円 10日線前後がサポート
160.66 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
160.63 エンベロープ1%上限（10日間）
159.42 現値
159.04 10日移動平均
158.71 一目均衡表・転換線
157.84 21日移動平均
157.45 エンベロープ1%下限（10日間）
156.26 一目均衡表・基準線
156.22 100日移動平均
155.78 一目均衡表・雲（上限）
155.40 一目均衡表・雲（下限）
155.02 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
152.23 200日移動平均
10日線が159円00銭手前に控えており、目先のサポートとなっている。
160.63 エンベロープ1%上限（10日間）
159.42 現値
159.04 10日移動平均
158.71 一目均衡表・転換線
157.84 21日移動平均
157.45 エンベロープ1%下限（10日間）
156.26 一目均衡表・基準線
156.22 100日移動平均
155.78 一目均衡表・雲（上限）
155.40 一目均衡表・雲（下限）
155.02 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
152.23 200日移動平均
10日線が159円00銭手前に控えており、目先のサポートとなっている。