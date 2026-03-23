テクニカルポイント ドル円 10日線前後がサポート テクニカルポイント ドル円 10日線前後がサポート

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160.66 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

160.63 エンベロープ1%上限（10日間）

159.42 現値

159.04 10日移動平均

158.71 一目均衡表・転換線

157.84 21日移動平均

157.45 エンベロープ1%下限（10日間）

156.26 一目均衡表・基準線

156.22 100日移動平均

155.78 一目均衡表・雲（上限）

155.40 一目均衡表・雲（下限）

155.02 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

152.23 200日移動平均



10日線が159円00銭手前に控えており、目先のサポートとなっている。

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