160.66　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
160.63　エンベロープ1%上限（10日間）
159.42　現値
159.04　10日移動平均
158.71　一目均衡表・転換線
157.84　21日移動平均
157.45　エンベロープ1%下限（10日間）
156.26　一目均衡表・基準線
156.22　100日移動平均
155.78　一目均衡表・雲（上限）
155.40　一目均衡表・雲（下限）
155.02　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
152.23　200日移動平均

10日線が159円00銭手前に控えており、目先のサポートとなっている。