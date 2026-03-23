２２日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、人気芸人が出演。ネットでは「アドリブ大河じゃないよね？」「面白城の１８人？」などの声が上がった。

この日の「豊臣兄弟！」は小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）が、信長（小栗旬）から、松永久秀（竹中直人）を介して堺の商人・今井宗久（和田正人）らに矢銭二万貫を納めさせるように、との命令を受ける。

今井宗久と会った藤吉郎は信長からの沙汰を伝える…として、屋敷に向かうと、そこには会合衆に参加している有力商人らがいた。

矢銭二万貫を一月の間に用意するようにと伝えると、能登屋が「そんな理不尽なこと、飲めるわけないやろ！」。その横にはぽっちゃりした商人も。この２人がタイムマシーン３号だった。

関太が演じる橘屋又三郎は、その後、藤吉郎と会っていた今井宗久のもとへやってきて「今井殿！鉄砲を売ることはできへんようになってしもうた」と伝えるシーンもあった。

髷姿の山本、メガネをしていない関。ネットでは二度見した人も多く「タイムマシーン３号？」「関は気付いたけど山本もいたのか」「タイムマシーン３号が会合衆なのびっくりした」「え？山本さん？」などの声が。

また、タイムマシーン３号がたびたび出演している日本テレビ系「有吉の壁」では、「アドリブ大河」が映画「面白城の１８人」にもなり、タイムマシーン３号の２人も出演していたことから「この回の収録って『アドリブ大河』の前だったか後だったか気になる」「アドリブ大河を見た本家のスタッフがオファー出した説」「ここ、有吉の壁じゃないよｗ」「有吉の壁での演技が評価されたのかな？」「急に面白城の１８人に見えてきたｗ」「面白城の１８人じゃないですよね？」などの声も上がっていた。